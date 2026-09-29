Automobil sletio sa puta, pa se zapalio: Vatrogasci izvlačili putnike

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u novopazarskom naselju Izbice, kada je jedno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletjelo sa puta, nakon čega je izbio požar.
Prema prvim informacijama, plamen je zahvatio automobil, a na lice mjesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su intervenisale i pomogle u spasavanju osoba koje su se nalazile u vozilu.
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Prema riječima jednog od očevidaca, u trenutku dolaska spasilaca u automobilu su se nalazile dvije osobe. One su bezbjedno izvučene iz vozila, nakon čega su prevezene u bolnicu radi pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći.
- Kada su na lice mjesta stigli vatrogasci, u vozilu su bile dvije osobe. Na svu sreću, bezbjedno su izvučene i prevezene u bolnicu. Nisu životno ugrožene - rekao je za RINU jedan od očevidaca.
Na mjestu nezgode obavljen je uviđaj, a istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti koje su prethodile incidentu, kao i tačan uzrok zbog kojeg je automobil sletio sa puta.
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Takođe će biti utvrđeno kako je došlo do izbijanja požara na vozilu. Više detalja o nezgodi biće poznato nakon završetka svih provera nadležnih organa.
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