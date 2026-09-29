Banjalučanin punio alkohol u lažnu ambalažu pa prodavao kao poznate brendove

Autor:ATV redakcija
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D.G. iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i stavljao u promet alkoholna pića štetna po zdravlje ljudi, saopšteno je iz PU Banjaluka.
On se sumnjiči za krivično djelo Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda, u sticaju sa krivičnim djelima Obmanjivanje potrošača i Nedozvoljena trgovina.
Sumnja se da je osumnjičeni na području Banjaluke neovlašteno organizovao proizvodnju i prodaju alkoholnih pića koja mogu biti štetna po zdravlje ljudi i da je proizvode pakovao u ambalažu sa lažnim etiketama i oznakama drugih proizvođača, čime je potrošače dovodio u zabludu u vezi sa kvalitetom i porijeklom proizvoda.
Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, policijski službenici izvršili su pretrese dva putnička vozila i objekata na tri lokacije u Banjaluci.
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Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv D.G. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka o počinjenim krivičnim djelima.
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