Majstor joj za dva minuta posla uzeo 100 KM

Doći do majstora na Balkanu ponekad je već pola obavljenog posla. Na slobodan termin čeka se nedjeljama, pojedini serviseri zbog velikog broja posla odbijaju nove mušterije, a kada majstor konačno stigne na adresu, račun može da iznenadi.

Upravo to doživjela je jedna Zagrepčanka kojoj se prije otprilike mjesec dana pokvarila veš-mašina. Majstora je, kako kaže, tražila nedjeljama, da bi nakon brojnih poziva konačno pronašla servis koji je pristao da pošalje radnika.

Ipak, na termin je morala da čeka još četiri dana.

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"Prvo smo nekoliko nedjelja tražili majstora i mnogi su nas odbili jer imaju previše posla i nemaju vremena izaći na teren. Nakon dugog zivkanja napokon smo pronašli firmu koja je pristala doći za četiri dana", ispričala je.

Veš-mašinu pregledao za dva minuta

Kada je serviser konačno stigao, njegov posao bio je završen gotovo prije nego što je počeo.

Prema njenim riječima, majstor je veoma brzo ustanovio u čemu je problem.

"Moram da kažem da majstor nije uradio ništa pogrešno. Čovjek je obavio svoj posao, pogledao veš-mašinu, rekao nam da je crkao vitalni dio i da nam se ne isplati da je popravljamo, već da odmah kupimo novu. Svoj posao je završio za dva minuta. Nisam mjerila vrijeme, ali sigurno nije trajalo duže", rekla je.

Međutim, ono što ju je posebno iznenadilo bio je račun.

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"Za to sam mu dala 50 evra (skoro 100 KM). Znala sam da ću morati da ih platim jer toliko košta izlazak na teren, ali, ljudi moji, zar to nije malo pretjerano? Zar u slučajevima kada popravke nema i kada se vidi da ništa nisu mogli da urade ne bi trebalo da naplate manje? Pedeset evra za dva minuta stvarno nema smisla", požalila se.

Ne plaća se samo vrijeme provedeno uz uređaj

Iako 50 evra za nekoliko minuta pregleda iz ugla mušterije može djelovati kao visok iznos, kod servisnih i zanatskih usluga cijena najčešće ne zavisi samo od vremena koje majstor provede sa alatom u rukama.

U račun se može uračunati izlazak na teren, dolazak vozilom, dijagnostika i vrijeme potrebno za organizaciju intervencije, a sam rad može predstavljati samo jedan dio ukupne cijene.

Pojedini cjenovnici pokazuju da se izlazak i dijagnostika naplaćuju i kada se nakon pregleda utvrdi da popravka nije moguća ili se mušteriji ne isplati.

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Na primjer, jedan cjenovnik vodoinstalaterskih usluga za 2026. godinu navodi cijenu od 35 do 50 evra za izlazak i dijagnostiku, dok se sat rada majstora kreće od 40 do 70 evra.

Kod pojedinih servisa postoje i niže cijene samog dolaska. Tako se mogu pronaći usluge sa cijenom izlaska od oko 20 do 25 evra, dok se hitni dolazak može naplatiti znatno više.

Prije dolaska pitajte koliko košta izlazak

Ovaj slučaj pokazuje zašto je prije zakazivanja dolaska majstora važno raspitati se o cijenama.

Najbolje je unaprijed pitati koliko košta izlazak na teren, da li se dodatno naplaćuje dijagnostika i da li se dolazak plaća i ako se uređaj na kraju ne popravi.

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Na taj način mušterija može da zna koliki će biti minimalni trošak prije nego što majstor uopšte stigne na adresu.

Jer, iako se dva minuta rada mogu činiti kao premalo za račun od 50 evra, za servisera taj iznos ne mora predstavljati samo cijenu vremena provedenog u pregledu uređaja, već i trošak dolaska i same intervencije.

(Alo)