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Motociklista tragično izgubio život na Krstovdan: "Izdahnuo je na sveti praznik"

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29.09.2026 12:40

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Mladi motociklista Nenad M. tragično je izgubio život nakon teške saobraćajne nesreće na putu ka Zlatiboru, ostavivši za sobom majku Marinu i desetine prijatelja. Njegov život ugašen je na praznik Krstovdan usljed gubitka kontrole nad dvotočkašem, a oni koji su ga poznavali u suzama se opraštaju od "momka za primjer, uvijek spremnog da pomogne".

Zbog čega je izgubio kontrolu nad dvotočkašem zasad nije utvrđeno, a uprkos višesatnoj borbi ljekara, mladić je preminuo 27. septembra u 1.45 časova u užičkoj bolnici, na praznik Krstovdan.

Prema prvim informacijama, Nenad se kretao u smjeru Zlatibora.

"Iz zasad neutvrđenih razloga, prešao je u suprotnu traku. Njegov motor je potom silovito udario u bočni ugao automobila koji mu je dolazio u susret", objašnjava izvor blizak istrazi za Alo.

Mojsilović je sa teškim tjelesnim povredama hitno transportovan u užičku bolnicu. Ljekari su tokom večeri i noći pokušavali da mu spasu život, ali njegove povrede od nesreće bile su teške, te njegovo srce nije izdržalo.

Najteža noć za majku Marinu

Za njegovu majku Marinu noć između 26. i 27. septembra zauvijek će ostati najteža u životu. Dok se bori sa gubitkom jedinog sina, poručila je da mora da pronađe snagu upravo zbog njega.

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"Povrijeđen je oko 16.30, a izdahnuo je na sveti praznik. Ja znam da bi on najviše volio da sam ja srećna, te zato sve ovo moram da izguram kako znam i umijem. Koliko su ga voljeli, najbolje govori činjenica da je ispred prijemnog od‌jeljenja nakon nesreće satima čekalo njegovih 50 drugara", rekla je Marina za Alo.

Živio je za motore i adrenalin

Nenadovi prijatelji i poznanici opisuju ga kao mladića velikog srca, uvijek spremnog da pomogne drugome.

Najteža noć za majku Marinu

Za njegovu majku Marinu noć između 26. i 27. septembra zauvijek će ostati najteža u životu. Dok se bori sa gubitkom jedinog sina, poručila je da mora da pronađe snagu upravo zbog njega.

"Povrijeđen je oko 16.30, a izdahnuo je na sveti praznik. Ja znam da bi on najviše volio da sam ja srećna, te zato sve ovo moram da izguram kako znam i umijem. Koliko su ga voljeli, najbolje govori činjenica da je ispred prijemnog od‌jeljenja nakon nesreće satima čekalo njegovih 50 drugara", rekla je Marina za Alo.

Živio je za motore i adrenalin

Nenadovi prijatelji i poznanici opisuju ga kao mladića velikog srca, uvijek spremnog da pomogne drugome.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Krstovdan

motociklista

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