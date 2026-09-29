Ovo su nova pravila za prodaju cigareta

Od 3. oktobra na snagu stupaju nova i precizno definisana pravila za sve trgovce koji se bave prodajom duvanskih i srodnih proizvoda.

Prema novom pravilniku, svi prodajni objekti biće u obavezi da na vidnom mjestu istaknu posebno propisanu oznaku o zabrani prodaje maloljetnim licima, uz strogo definisan izgled, dimenzije i sadržaj same oznake.

Prema zvaničnim informacijama iz Pravilnika, obaveze trgovaca obuhvataju sljedeće stavke:

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"Oznaka o zabrani prodaje maloletnicima mora da bude istaknuta na vidnom mjestu u prodajnom objektu - na zidu, pored kase, na samoj kasi ili prodajnom pultu. Ako se prodaja obavlja preko više humidora, odnosno posebnih uređaja za čuvanje i izlaganje duvanskih proizvoda, oznaka mora da bude istaknuta na svakom od njih. Propisana je i najmanja veličina oznake - 210 puta 300 milimetara. Na žutoj podlozi, iznad znaka zabrane, mora da stoji poruka: 'Zabranjena prodaja duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima'. Ispod znaka zabrane nalazi se upozorenje da su pušenje i upotreba duvanskih i srodnih proizvoda štetni po zdravlje."

Pravilnik stupa na snagu 3. oktobra 2026. godine, kada van snagi stavlja propise iz 2006. godine, a svi objekti moraće u potpunosti da usklade svoje poslovanje sa novim standardima, prenosi Kamatica.