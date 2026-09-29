Ministarstvo uputilo zahtjev: Granična policija da preispita postupanje prema prevoznicima

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske preduzelo je aktivnosti povodom problema sa kojima se posljednjih dana suočavaju prevoznici i profesionalni vozači prilikom izlaska iz BiH, zbog osporavanja važećih isprava izdatih od strane nadležnih organa Republike Srpske.

Nakon što su se Ministarstvu obratili prevoznici ukazujući na probleme prilikom kontrole dokumentacije - posebno na graničnom prelazu Izačić i Velika Kladuša, Ministarstvo saobraćaja i veza je 16. septembra 2026. godine uputilo Graničnoj policiji BiH zahtjev za preispitivanje ovakvog postupanja i obezbjeđivanje ujednačene primjene propisa na svim graničnim prelazima.

Prema navodima prevoznika, na pojedinim graničnim prelazima osporavaju se licenca prevoznika, izvod iz licence i legitimacija za vozača motornog vozila izdati od Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, uz zahtjev za posjedovanje licence, izvoda iz licence i kvalifikacione kartice vozača izdatih od Ministarstva komunikacija i transporta BiH. Neposjedovanje navedenih isprava dovodi se u vezu sa mogućnošću daljeg obavljanja međunarodnog prevoza.

Ministarstvo ukazuje da se važeće isprave izdate od nadležnog organa Republike Srpske ne mogu zanemariti, niti tretirati kao nevažeće, bez jasnog i neposrednog pravnog osnova.

Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu jasno su razdvojeni pojmovi "licence" i "dozvole". Licenca je odobrenje za obavljanje međunarodnog ili međuentitetskog drumskog prevoza, dok je dozvola dokument izdat na osnovu zakona ili međunarodnog ugovora, na osnovu kojeg se prevozniku dozvoljava obavljanje međunarodnog prevoza.

Članom 5. stav 1. Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu propisano je da domaći prevoznik može obavljati međunarodni prevoz ako posjeduje licencu za obavljanje te vrste prevoza. Dalje, stavom 2. propisano je da licencu za obavljanje međunarodnog prevoza izdaje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Stavom 3. istog člana propisano je da se licenca izdaje prevozniku za svako vozilo koje ispunjava uslove za obavljanje međunarodnog prevoza. Pri tome, članom 4. stav 1. tačka 33. Zakona "vozilo“ je definisano kao motorno ili priključno vozilo.

"Napominjemo da je Zaključkom Savjeta ministara BiH od 6. aprila 2017. godine, utvrđeno da do izmjene Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu ostaju na snazi entitetske licence za obavljanje međunarodnog prevoza putnika i robe. Prema raspoloživoj dokumentaciji, navedeni zaključak nije stavljen van snage, niti je izmijenjen zakon", kažu u Ministarstvu.

Legitimacija sadrži naziv "DRIVER QUALIFICATION CARD“, oznaku "BiH“, kao i kategorije i potkategorije vozila za koje vozač ispunjava uslove stručne osposobljenosti. Prema tome, vozač koji posjeduje važeću legitimaciju izdatu od Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske ne može se tretirati kao vozač koji ne posjeduje dokaz o stručnoj osposobljenosti.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo je od Granične policije BiH zatražilo da navede konkretnu odredbu Zakona na osnovu koje se prevozniku koji posjeduje važeću licencu i izvod iz licence izdate od Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske može onemogućiti nastavak međunarodnog prevoza zbog neposjedovanja dokumenta izdatog od Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Ministarstvo smatra da se pitanja nadležnosti i važenja isprava ne mogu rješavati različitim administrativnim tumačenjima na terenu, niti se važeće isprave izdate od organa koji su zakonom ovlašćeni za njihovo izdavanje mogu dovoditi u pitanje bez jasnog pravnog osnova.

Ukoliko postoji drugačije tumačenje važećih propisa, ono mora biti zasnovano na konkretnoj zakonskoj odredbi i primjenjivano jednako na svim graničnim prelazima. Različito postupanje prema prevoznicima i profesionalnim vozačima stvara pravnu nesigurnost i direktno otežava obavljanje međunarodnog drumskog prevoza, ističu u Ministarstvu.

Dodaju da do danas Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske nije zaprimilo odgovor Granične policije BiH na dopis od 16. septembra.

"Ministarstvo će nastaviti da preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se ovo pitanje što prije razjasnilo i obezbijedilo ujednačeno postupanje na svim graničnim prelazima. O daljim aktivnostima i odgovorima nadležnih institucija javnost će biti blagovremeno informisana", zaključuje se u saopštenju.