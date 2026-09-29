Kako izbjeći reklame na Jutjubu?

Ako u posljednje vrijeme gledate video snimke na Jutjubu sa telefona, računara ili pametnog televizora, sigurno ste primjetili da su reklame postale nepodnošljive.

Umjesto jedne kratke reklame na početku, sada vas redovno sačekaju dvije vezane reklame koje ne možete da preskočite, a prekidanje videa u sred rečenice postalo je uobičajeno.

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Gugl je ozbiljno poostrio svoju politiku i praktično primorava korisnike da uplate mjesečnu pretplatu za Jutjub Premium. Pored toga, započeli su masovnu blokadu klasičnih blokatora reklama na računarima.

Ipak, ne morate davati novac svakog meseca ako želite mirno gledanje sadržaja. Postoji nekoliko potpuno legalnih i besplatnih trikova pomoću kojih možete gledati snimke bez dosadnih prekida.

Zamijenite pregledač na telefonu i računaru

Ako Jutjub gledate preko klasične aplikacije na telefonu ili preko Hrome pregledača na računaru, reklame su neizbežne. Međutim, rješenje je iznenađujuće jednostavno.

Dovoljno je da na telefon ili računar instalirate Brave pregledač. Ovaj pregledač u sebi već ima ugrađenu naprednu zaštitu koja automatski blokira sve oglase i skripte za praćenje. Kada preko njega otvorite Jutjub, video snimci se učitavaju trenutno, bez ijedne reklame na početku ili u sredini snimka.

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Dodatna prednost na telefonu jeste to što vam ovaj pregledač omogućava i slušanje muzike sa Jutjuba u pozadini dok vam je ekran zaključan.

Trik sa Privatnim DNS-om za Android telefone

Korisnici Android telefona mogu blokirati ogroman dio reklama širom celog sistema bez instaliranja bilo kakvih sumnjivih aplikacija.

Sve što treba da uradite jeste sljedeće:

Otvorite Podešavanja (Settings) na telefonu.

Idite na Veze (Connections) ili Mreža i internet.

Pronađite opciju Privatni DNS (Private DNS).

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Izaberite opciju za ručni unos i upišite adresu: dns.adguard.com.

Sačuvajte podešavanja.

Ova izmjena usmjerava vaš internet saobraćaj kroz besplatni filter koji automatski seče reklame u mnogim aplikacijama i veb sajtovima.

Rješenje za Smart TV i Android TV bokseve:

Gledanje Jutjuba na pametnom televizoru zna da bude najiritantnije jer reklame traju najduže. Ukoliko koristite televizor sa Android TV operativnim sistemom ili Firestick uređaj, postoji odlična besplatna alternativa.

Aplikacija pod nazivom SmartTube je besplatan program napravljen specijalno za pametne televizore. Ona u potpunosti uklanja sve Jutjub reklame, a ima i opciju da automatski preskače sponzorisane delove unutar samih video snimaka. Zahteva kratku instalaciju preko USB memorije ili preuzimanje preko aplikacije Downloader, ali nakon toga pruža potpuno mirno gledanje na velikom ekranu.

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Savjet za vlasnike običnih pametnih televizora: Ako gledate Jutjub preko fabričke aplikacije na televizoru koji nema Android sistem, najlakši trik je da povežete telefon sa televizorom preko opcije “Cast” i pustite video iz Brave pregledača na telefonu.

(Telegraf)