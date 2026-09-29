Bračni par uhapšen zbog eksploatacije i zlostavljanja maloljetnika

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, u koordinaciji sa Odsjekom za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, uhapsili su bračne partnere Š.K. i A.S. sa Cetinja zbog sumnje da su počinili krivična djela trgovine ljudima i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako je saopšteno iz Uprave policije, krivična djela su, prema sumnjama istražilaca, počinjena na štetu tri maloljetna lica starosti osam, 13 i 15 godina.

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Maloljetnici su bili smješteni kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice, na osnovu rješenja Centra za socijalni rad.

Prema navodima policije, Š.K. je od januara 2022. godine na Cetinju primjenom nasilja narušavao duševni i tjelesni integritet maloljetnika.

- Sumnja se da ih je udarao pesnicama, drvenim predmetima i drugim pogodnim sredstvima, te ih silom i prijetnjom primoravao da pred službenicima Centra za socijalni rad prikrivaju verbalno i fizičko nasilje - naveli su iz policije.

Š.K. se sumnjiči i da je maloljetnika koji danas ima 15 godina, kada je imao 12 godina, koristeći njegove teške životne prilike, primoravao na rad u jednom ugostiteljskom objektu na Cetinju.

Prema sumnjama policije, dječak je radio kako bi, u zamjenu za njegovo angažovanje, bio namiren dug koji je član porodice Š.K. imao prema vlasniku ugostiteljskog objekta.

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Policija sumnja i da je isti maloljetnik bio primoravan da obavlja teške fizičke poslove u privatnim kućama na području Cetinja, čime je osumnjičeni pribavljao materijalnu korist.

- Potom je, kako se sumnja, oštećenog, sa istim ciljem, primoravao da radi u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi, planirajući da na taj način pribavi materijalnu korist u iznosu od 1.000 evra po odrađenom mjesecu, pri čemu mu je uskraćivao pravo na školovanje - saopšteno je.

A.S. se, takođe, sumnjiči da je od januara 2022. godine nasiljem narušavala duševni i tjelesni integritet tri maloljetna lica, čiji je zakonski staratelj i sa kojima živi u porodičnoj zajednici.

Policija sumnja da je, zloupotrebom odnosa zavisnosti i teških prilika u kojima su se maloljetnici nalazili, zajedno sa suprugom primoravala petnaestogodišnjaka na prinudni rad radi sticanja materijalne koristi.

- Maloljetna lica stara osam i 13 godina primoravali su da obavljaju kućne poslove i čuvaju njihovu unučad - navodi se u saopštenju Uprave policije.

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Maloljetnici su, u saradnji sa službenicima Centra za socijalni rad, zbrinuti i smješteni na bezbjednu lokaciju.

- Obezbijeđena im je odgovarajuća zaštita i potrebna podrška - saopštila je policija.

Iz Uprave policije poručuju da će, u saradnji sa državnim tužilaštvom, nastaviti aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela trgovine ljudima.

- Borba protiv trgovine ljudima jedan je od nacionalnih prioriteta, sa posebnim fokusom na pravovremeno prepoznavanje, identifikaciju i zaštitu žrtava, naročito maloljetnih lica kao posebno ranjive kategorije, kao i na otkrivanje i procesuiranje svih oblika njihove eksploatacije - poručili su iz Uprave policije.

(Dan)