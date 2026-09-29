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Poznati influenser dijelio novac ljudima po Srbiji ako se pozdrave sa njim

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29.09.2026 13:58

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Лука Алерић, инфлуенсер
Foto: Instagram

Poznati srpski kreator sadržaja Luka Alerić iznenadio je sugrađane nesvakidašnjim gestom. Prolaznicima na ulici dijelio je novčanice od 50 evra, a sve što je bilo potrebno jeste da se pozdrave sa njim.

Na društvenoj mreži Instagram osvanuo je video-snimak na kom Luka Alerić je, snimajući iz automobila, pružao je ruku i pozivao prolaznike na ulici da sa njim "bace pet" ili se pozdrave, piše Telegraf.

Nakon što bi prolaznici, od djece i radnika na gradilištu, do slučajnih prolaznika i radnica pristali na jednostavan i srdačan pozdrav, influenser bi im u ruku stavio novčanicu od 50 evra.

Reakcije ljudi bile su neprocjenjive, od potpunog šoka, preko smijeha i radosti, pa sve do suza. Jedna djevojčica nije mogla da sakrije oduševljenje kada je shvatila da joj se obratio upravo Luka, dok su radnici na ulici i radnica sa osmjehom prihvatili ovo neočekivano iznenađenje.

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Luka Alerić

influenser

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