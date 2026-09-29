Poznati influenser dijelio novac ljudima po Srbiji ako se pozdrave sa njim

Poznati srpski kreator sadržaja Luka Alerić iznenadio je sugrađane nesvakidašnjim gestom. Prolaznicima na ulici dijelio je novčanice od 50 evra, a sve što je bilo potrebno jeste da se pozdrave sa njim.

Na društvenoj mreži Instagram osvanuo je video-snimak na kom Luka Alerić je, snimajući iz automobila, pružao je ruku i pozivao prolaznike na ulici da sa njim "bace pet" ili se pozdrave, piše Telegraf.

Nakon što bi prolaznici, od djece i radnika na gradilištu, do slučajnih prolaznika i radnica pristali na jednostavan i srdačan pozdrav, influenser bi im u ruku stavio novčanicu od 50 evra.

Reakcije ljudi bile su neprocjenjive, od potpunog šoka, preko smijeha i radosti, pa sve do suza. Jedna djevojčica nije mogla da sakrije oduševljenje kada je shvatila da joj se obratio upravo Luka, dok su radnici na ulici i radnica sa osmjehom prihvatili ovo neočekivano iznenađenje.