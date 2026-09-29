Opština u Srpskoj za drugo dijete daje 1.400, za treće 2.000 KM

Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović uručio je danas rješenja o novčanim podsticajima roditeljima 20 novorođene djece u trećem kvartalu ove godine, za šta je iz budžeta izdvojeno 29.000 KM.

Roditeljima osmoro prvorođenih biće uplaćeno po 1.000 KM, za pet porodica po 1.400 KM za drugo dijete, po 2.000 KM za pet porodica za treće i za dvije majke za rođenje četvrtog djeteta.

Prodanović je istakao da je Bratunac među vodećim opštinama u Republici Srpskoj i BiH po visini podsticaja za roditelje novorođene djece, a pripremaju i nove mjere radi podsticanja nataliteta.

Naglasio je i da je pad nataliteta zabrinjavajući jer je uprkos trogodišnjoj pronatalitetnoj stimulaciji znatno veći broj umrlih nego novorođenih.

Načelnik je pozvao mlade bračne parove da se odlučuju za više djece.

Od početka ove godine godine u opštini Bratunac je novčani podsticaj za novorođenu djecu dobio 61 bračni par i za tu namjenu je iz budžeta izdvojeno ukupno 88.800 KM.