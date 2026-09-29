Gugl tužio EU

Američka tehnološka kompanija Gugl osporila je pred sudom u Luksemburgu dvije odluke EU regulatora kojima joj je naloženo da omogući konkurentima pristup nekim uslugama i podacima.

Kompanija tvrdi da bi sprovođenje tih odluka zahtijevalo dijeljenje istorije pretrage korisnika bez dovoljno snažne anonimizacije, kao i slabljenje pojedinih bezbjednosnih zaštita na Android uređajima, prenosi Rojters.

"Ljudi koriste pretragu za svoja najličnija pitanja, od zdravstvenih problema do bliskih odnosa", rekao je direktor Gugla za pitanja konkurencije Oliver Betel, ocijenivši da bi dijeljenje takvih podataka bez odgovarajućih zaštitnih mjera moglo trajno da ugrozi privatnost korisnika.

Evropska komisija je u julu naložila Guglu da, u okviru Zakona o digitalnim tržištima (DMA), omogući konkurentima u internet pretrazi i programerima veštačke inteligencije pristup određenim uslugama koje koristi njegov AI model Džeminaj (Gemini), prenosi Tanjug.

Druga odluka EU regulatora odnosi se na pristup konkurentskih pretraživača podacima Guglove pretrage.

Evropska komisija navodi da obe predložene mere sadrže čvrste zaštitne mehanizme za privatnost korisnika, integritet uređaja i bezbjednost, a na njenu stranu je stao i američki pretraživač Dak dak gou (DuckDuckGo) koji tvrdi da Guglov prigovor samo odlaže primjenu mjera.