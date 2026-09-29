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Vodostaj Rajne na istorijskom minimumu

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29.09.2026 12:25

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Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.
Foto: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Vodostaj Rajne, jedne od najprometnijih evropskih rijeka, pao je na novi minimum, što ometa transport i proizvodnju, pokazali su zvanični podaci agencije za unutrašnju plovidbu.

Prema podacima agencije , vodostaj na mjernoj stanici kod mjesta Kaub, u blizini grada Koblenca, pao je na nulu kasno sinoć, prije nego što se rano jutros blago podigao na pet centimetara.

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Neimenovani portparol agencije rekao je prošle sedmice da rekordi zabilježeni u septembru tek treba da budu zvanično potvrđeni, ali da nepotvrđeni sirovi podaci ukazuju na obaranje istorijskih rekorda.

Riječno dno se nalazi više od jednog metra ispod nivoa koji pokazuje mjerna stanica, a koja se tradicionalno koristi za mjerenje lokalnog vodostaja.

Nizak vodostaj Rajne postao je teret za njemačku privredu, posebno za sektor hemijske industrije, jer ograničava saobraćaj barži za kompanije kao što su BASF, "Bajer" ili "Kovestro".

Stručnjaci upozoravaju da, ukoliko vodostaj kod Kauba padne ispod 78 centimetara i zadrži se na tom nivou 30 uzastopnih dana, kao što je bio slučaj 2022. i 2018. godine, njemačka industrijska proizvodnja obično opada za oko jedan odsto.

Ipak, njemačka privreda u cijelosti pokazala se otpornijom nego što se očekivalo, prognoze rasta su revidirane naviše, a poslovno raspoloženje se popravlja uprkos visokim cijenama energenata i logističkim uskim grlima.

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"Malo je vjerovatno da će nizak vodostaj biti samo jednokratna pojava", rekao je glavni ekonomista instituta RVI Torsten Šmit.

On je dodao da klimatske promjene nameću suštinsko pitanje o tome da li će proizvodni pogoni morati da se izmjeste sa lokacija duž rijeke.

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Tagovi :

rijeka Rajna

Njemačka

nizak vodostaj

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