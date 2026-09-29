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Grčka tuguje: Umro mladi fudbaler (16)

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29.09.2026 13:11

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Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Tragične vesti stižu iz Grčke, 16-godišnji fudbaler Gjana Aslan preminuo je nekoliko dana nakon što je teško povrijeđen tokom utakmice na Tasosu.

Mladi fudbaler Viranas Kavale je od nedelje bio priključen na respirator na odeljenju intenzivne nege bolnice u Kavali, nakon što je teško povrijedio glavu tokom gostujuće utakmice protiv Panagija na Tasosu.

Nesreća se dogodila već u 2. minutu utakmice, na premijeri prvenstva Fudbalskog saveza Kavale.

Tokom borbe za loptu, mladi fudbaler je izgubio ravnotežu u blizini aut-linije, pao i potiljkom udario u betonski zid tribine i odmah ostao bez svijesti. Pomogao mu je odmah doktor koji je bio prisutan na utakmici, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu. Nažalost, ljekari nisu uspjeli da mu spasu život.

Vijest o njegovoj smrti objavio je APS Vironas Kavala, klub za koji je igrao, a koji se oprostio od mladog fudbalera i uputio saučešće njegovoj porodici i najbližima.

"Sa neizmjernim bolom i neopisivom tugom, sportska porodica Viranasa iz Kavale oprašta se od svog deteta, fudbalera Viranasa B, Gjane Aslana, našeg Anija, koji nas je tako prerano napustio. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i najbližima i delimo njihovu bol. Želimo da znaju da neće biti sami u ovoj tragičnoj životnoj situaciji. Viranas Kavala tuguje, izgubili smo svoje dijete. Srećan put, dečače naš. Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima. Uprava, treneri, fudbaleri i cela tvoja sportska porodica iz Viranasa Kavale", poručili su iz kluba, prenosi portal Sport24.gr.

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preminuo fudbaler

Grčka

sport

Fudbal

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