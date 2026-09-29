Vozače u BiH očekuju velike promjene

Građane Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuju krupne promjene u oblasti registracije vozila, saobraćajnih dokumenata, uvoza automobila te obuke i polaganja vozačkih ispita.

Ministar komunikacija i saobraćaja BiH Edin Forto predstavio je ranije niz izmjena podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima.

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Najnaglašenija novost za sve vozače jeste ukidanje dosadašnje papirne saobraćajne dozvole koja je zahtijevala godišnje ovjeravanje i pečatiranje na šalterima. Nju će zamijeniti trajna plastična kartica izrađena od polikarbonata, dimenzija i izgleda identičnih ličnoj karti ili vozačkoj dozvoli, a proizvodiće je IDDEEA.

Prema prijedlogu izgleda nove "Potvrde o registrovanju vozila", kartica sa prednje i zadnje strane sadrži niz savremenih bezbjednosnih i tehničkih karakteristika:

Integrisani čip i kontaktles (bežična) tehnologija za brzi očitavanje podataka.

Zaštitni elementi: Hologram sa državnim simbolima, UV zaštita, mikrotekst, taktilni elementi i laserska gravura

Kju Ar kod na poleđini za dodatnu provjeru autentičnosti i brz pristup podacima

Prilikom godišnjeg produženja registracije podaci će se ažurirati isključivo u elektronskom sistemu, bez potrebe da građani karticu nose na šalter radi fizičkog pečatiranja. Nova kartica mijenjaće se samo u slučaju promjene vlasnika vozila.

Pored toga, vlasnička knjižica se u potpunosti ukida, a vlasništvo nad vozilom ubuduće će se dokazivati posebnom potvrdom koju izdaje MUP.

Proces registracije biće znatno pojednostavljen jer građani više neće morati fizički prilagati dokaz o plaćenom tehničkom pregledu niti polisu osiguranja. MUP i nadležne institucije sve ove podatke provjeravaće automatski kroz zajednički digitalni sistem.

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Takođe se ukida obaveza donošenja originalnih carinskih deklaracija, inostranih računa i njihovih prevoda prilikom dokazivanja porijekla vozila kupljenog od ovlaštenog distributera.

Plave i crvene naljepnice sa Kju Ar kodom i čipom

Mijenja se i koncept registarskih naljepnica, čija cijena ostaje nepromijenjena – 5 KM.

Plave naljepnice biće namijenjene vozilima u vlasništvu fizičkih lica i privatnih kompanija

Crvene naljepnice nosiće službena vozila koja se finansiraju iz budžeta u BiH

Skeniranjem Kju Ar koda na crvenoj naljepnici građani će moći provjeriti kojoj tačno instituciji, opštini, kantonu ili entitetu pripada određeno službeno vozilo. Naljepnice će sadržavati i RFID (radiofrekvencijski) čip, koji je predviđen za buduće digitalne usluge poput automatske naplate putarina ili parkinga.

Primjena novog sistema kartica i naljepnica planirana je od 1. januara 2028. godine.