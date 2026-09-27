Logo

Kupujete polovne gume preko oglasa? Obratite pažnju na ovaj broj sa strane i izbjegnite veliku grešku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.09.2026 15:02

Komentari:

0
Купујете половне гуме преко огласа? Обратите пажњу на овај број са стране и избјегните велику грешку
Foto: ATV

Kupovina polovnih guma preko oglasa postala je uobičajena praksa, gdje mnogi vozači u tome vide priliku za ozbiljnu uštedu.

Na prvi pogled, ponuda djeluje primamljivo, duboka šara, poznati brend i cijena koja je tri do četiri puta niža nego u prodavnici. Međutim, vulkanizeri i stručnjaci za bezbjednost saobraćaja upozoravaju da dubina šare može da zavara.

илу-сунце-220202026

Društvo

Sutra sunčano i toplije

Postoji jedan ključni detalj utisnut na boku svake gume koji većina kupaca previdi, a koji direktno otkriva da li kupujete siguran pneumatik ili tempiranu bombu na točkovima.

Šta predstavlja DOT oznaka i kako se čita?

Riječ je o takozvanoj DOT oznaci (Department of Transportation), tačnije o četvorocifrenom broju koji je utisnut u ovalnom polju na bočnom zidu gume. Ova oznaka predstavlja predstavlja tačan datum njegove proizvodnje.

Čitanje ovog broja je izuzetno jednostavno:

  • Prve dvije cifre označavaju nedjelju u godini u kojoj je guma proizvedena.
  • Druge dijve cifre označavaju godinu proizvodnje.

Ako na boku gume piše 1520, to znači da je ta guma proizvedena u 15. nedjelji 2020. godine (sredina aprila 2020). Ukoliko vidite trocifreni broj, riječ je o gumi proizvedenoj prije 2000. godine, što je jasan znak da taj pneumatik treba zaobići u širokom luku.

Рада Манојловић-26032026

Scena

Rada Manojlović otkrila da je na vašaru zaradila velike pare: 'Otplatila sam nov auto'

Zašto je starost gume opasnija od potrošene šare?

Guma je složen hemijski proizvod sastavljen od kaučuka, čelika i raznih aditiva. Čak i ako auto stoji u garaži i guma uopšte ne prelazi kilometre, hemikalije u njoj protokom vremena gube svoja svojstva pod uticajem kiseonika, vlage, UV zračenja i temperaturnih oscilacija.

Ovaj proces se u narodu zove starenje gume.

Stara guma postaje plastična i tvrda. Zbog toga gubi sposobnost da prijanja za asfalt, što drastično produžava zaustavni put pri kočenju.

Takođe, tvrda guma na kiši djeluje kao da vozite po ledu. Duboka šara ne pomaže ako sama smjesa nema sposobnost trenja.

Starenjem se u strukturi gume stvaraju nevidljive mikropukotine. Pri većim brzinama na autoputu ili u ljetnim mjesecima, starena guma je sklonija pucanju u vožnji.

Пало стабло, Дебељаци

Banja Luka

Posjekli vijekovna stabla, a trula zaboravili: Nemar Grada zamalo doveo do tragedije

Koliko stara guma je prestara?

Zvanične preporuke vodećih svjetskih proizvođača guma nalažu sljedeća pravila:

Do 5 godina starosti: Guma se smatra potpuno novom i zadržava maksimalne performanse (pod uslovom da je pravilno skladištena).

Od 5 do 8 godina: Guma ulazi u zonu gdje počinje da gubi elastičnost. Može se koristiti uz povećan oprez i redovne kontrole.

Preko 8 do 10 godina: Guma je zrela za zamjenu, bez obzira na to koliko milimetara šare ima.

Preko 10 godina: Guma se smatra nepouzdanom i nebezbjednom za upotrebu.

Kada kupujete polovne gume, zlatno pravilo je da ne kupujete pneumatike starije od 4 do 5 godina. Sve preko toga je rizik koji se ne isplati.

Црква

Savjeti

Dan mira u kući: Evo šta nedjeljom ne valja raditi, naši stari su strogo poštovali ova pravila

Na šta još obavezno obratiti pažnju pri kupovini sa oglasa?

Pored DOT oznake, prije nego što prodavcu predate novac, detaljno pregledajte neravnomjerno trošenje šare. Ako je guma sa jedne strane duboka 6 mm, a sa druge 3 mm, to je znak da je vožena na vozilu sa lošom reglvažom trapa ili oštećenim amortizerima.

Bilo kakvo ispupčenje na bočnom zidu znači da su unutrašnje čelične niti pokidane. Ovakva guma je izuzetno opasna i može da pukne u svakom trenutku.

Pregledajte unutrašnjost gume. Višestruko krpljene gume ili oštećenja na samom boku koja su vulkanizirana predstavljaju trajni bezbjednosni rizik.

Ako su gume držane na suncu, kiši ili pored kiselina i ulja, guma će promijeniti boju u sivkastu i imaće vidljivu mrežu sitnih pukotina duž cijelog gazećeg sloja.

Вртоглавица, главобоља

Zdravlje

Budite se sa vrtoglavicom? Ovo su opasni razlozi koje ignorišete

Polovna guma poznatog brenda starosti do 3-4 godine može biti pametna kupovina. Međutim, kupovina gume starije od 7-8 godina, bez obzira na duboku šaru, predstavlja direktno ugrožavanje vaše i tuđe bezbjednosti na putu.

(Biznis Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

Gume za automobile

vozilo

Komentari (0)

Pročitajte više

Ботокс

Region

Ubrizgavali neispravan botoks ženama: Tri pacijentkinje završile u bolnici

4 h

0
Урме датуље

Zdravlje

Namirnica koja je pravo blago za zdravlje: Koliko urmi dnevno je preporučljivo pojesti?

5 h

0
Лисице на рукама женска рука

Region

Rusi pali zbog poligrafa, IT opreme i milion evra

5 h

0
Јаник Синер мора на операцију?

Tenis

Janik Siner mora na operaciju?

5 h

0

Više iz rubrike

Поглед на пјешачки саобраћајни знак близу небодера марке Фолксваген, у Волфсбургу, у Њемачкој, петак, 4. септембра 2026.

Auto-moto

Drama u Folksvagenu: Povlače milione vozila zbog opasne greške

1 d

0
Аутомобил Волво

Auto-moto

Volvo poslušao vozače: Fizičke komande se vraćaju

2 d

0
Шумахер Формула 1

Auto-moto

Supruga Mihaela Šumahera konačno progovorila o njemu

2 d

0
Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

Auto-moto

Udar na džepove: Koliko u Banjaluci koštaju zimske gume i montaža

4 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Tramp: Rekordna količina nafte prošla Ormuskim moreuzom

17

11

Šta se dešava u organizmu ako prebrzo jedemo?

17

09

Minić: Sa Saksom o globalnim ekonomskim kretanjima i izazovima s kojima se suočava Srpska

16

55

Cvijanović: Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu

16

49

Šetalište ili parking? Automobili u Parku "Mladen Stojanović" među pješacima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima