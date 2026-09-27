Dječak (16) preminuo nakon što mu je pozlilo u školi: Kako prepoznati srčane probleme kod djece?

Šesnaestogodišnji dječak iznenada je preminuo prije tri dana kada mu je pozlilo u školi. Srušio se i ostao bez svijesti. Uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći i prevozu na Institut za majku i dete "Dr Vukan Ćupić", nije mu bilo spasa.

Dr Staša Krasić, dječiji kardiolog Instituta za majku i dete kaže za TV Prva da je ovo veoma važna tema, da se ne dešava često, ali je na žalost moguće.

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"Troje djece na oko 100.000 premine od sindroma iznendane smrti, u uzrastu do 18 godina. Najčešće se dešava u adolescentnom periodu, a uzroci su oboljenja samo srčanog mišića. To podrazumijeva da je taj mišić abnormalno debeo, i to nazivamo hipertrofija", pojasnila je.

Napominje da je riječ uglavnom o urođenim pojavama, djeca mogu da obole, ali ne obavezno.

Prema njenim riječima, to bi trebalo da otkriju pedijatri u Domovima zdravlja, kao uzrok patološkog šuma na srcu, koji se utvrđuje EKG zapisom.

Istiće da je EKG neophodno raditi svakom djetetu koje se bavi sportom, jer to populacija koja se nalazi u većem riziku.

"Sportisti su izloženi velikim naporima što uzrokuje povećanja srčane frekvence, veće zahtjeve srca i srčanog mišića. Poremećaji srčanog ritma su takođe pokazatelji, oni se javljaju upravo pri sportskoj aktivnosti, i mogu da dodvedu do najgorih posljedica", rekla je ona.

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Na pitanje koja je preventiva, napominje da je neophodno utvrditi uzrok, poput bolesti srčanog mišića, i ukoliko se ustanovi mora da se prekine aktivno bavljenje sportom, ali je rekreacija dozvoljena.

Govoreći o defibrilatoru kardilog kaža da poznavanje osnovnih koraka prve pomoći značajno može da pomogne i da utiče na uspješnost reanimacije.

Poručila je da postojanje defribilatrora na javni mjestima može puno da pomogne u čuvanje života, uz prethodnu obuku.

Aktivnim sportistima savjetuje da redovno dolaze na preglede, na kojima se radi i opterećenje srca i mnogi drugi razni regledi.