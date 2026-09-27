Nastavak zastrašivanja: Uhapšeno 9 Srba u Zubinom Potoku

U zajedničkom saopštenju specijalnog tužilaštva i takozvane kosovske policije navodi se da je operacija sprovedena u ranim jutarnjim časovima.

Hapšenja se odnose na slučaj poznat kao "Grupa intelektualaca", dok će o detaljima u vezi sa operacijom, čiji je kodni naziv "Dosije 23", javnost biti obaviještena, navodi se u saopštenju.

Na području Zubinog Potoka od kraja jula uhapšeni su trojica Srba, zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin, a sud privremenih institucija u Prištini odredio im je jednomjesečni pritvor.

Takozvana kosovska policija je izvršila upade i pretrese u više sela u toj opštini na sjeveru Kosova i Metohije, a prilikom tih upada pojedini Srbi su privođeni i zadržavani bez mogućnosti da kontaktiraju advokata.

Mještani sela u opštini Zubin Potok naveli su da su izloženi otvorenom zastrašivanju i prijetnjama novim hapšenjima.

Tokom jula i avgusta vršena su iskopavanja na nekoliko lokacija kod Zubinog Potoka za koje se sumnjalo da su masovne grobnice, premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti je tada rekao da su DNK analizom identifikovane tri osobe i da je time "potvrđena njihova povezanost sa ´grupom intelektualaca´, koju su uglavnom činili građani Srbice i Mitrovice".

Povodom iskopavanja kod Zubinog Potoka, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković rekao je da Priština besramno politizuje pitanje nestalih i žigoše cijelu jednu opštinu čije stanovnike hapsi i zastrašuje.

On je ukazao da istovremeno upravo kosovske vlasti već godinama opstruišu rad Radne grupe za nestale i ne postupaju po zahtjevima Beograda za pretragom osam lokacija na prostoru Kosova za koje postoje dokazi da skrivaju posmrtne ostatke Srba nestalih tokom sukoba 1999. godine.