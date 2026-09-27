Vučić: Za mene je bila najveća čast biti predsjednik Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je za njega bila najveća čast biti predsjednik Srbije.

"Biti predsjednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano povjerenje i da vjerno i odano služim svojoj zemlji. Živjela Srbija", objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

U propratnom video snimku, na pitanje po čemu bi volio da ga pamte u Predsjedništvu Srbije, Vučić je odgovorio da bi volio da ga pamte po posvećenosti i marljivosti.

"Sjećaćete se ovih godina i ovih dana kao vremena najvećeg napretka i najvećih uspjeha Srbije", poručio je Vučić.

Predsjednik Vučić izjavio je ranije da će ostavku na mjesto predsjednika Republike podnijeti u danas, u večernjim časovima, kao i da će građani moći tada da čuju i njegovo obrazloženje.

"U nedjelju je naporan dan, u nedjelju uveče podnosim ostavku, mislim da će biti oko osam sati uveče", rekao je Vučić novinarima u četvrtak uveče u Njujorku, prenosi Tanjug.