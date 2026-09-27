Staro vjerovanje na Krstovdan: Evo šta znači ako voda smrzne

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju veliki praznik Vozdviženje Časnog krsta, u narodu poznatiji kao Krstovdan, koji sa sobom nosi brojne tradicionalne obrede i strogo poštovanje posta.

Ovaj sveti dan sa sobom nosi stroga pravila, od kojih je najvažnije strog post za sve vjernike. Pored duhovne pripreme, narodna vjerovanja i tradicionalni obredi na današnji dan imaju posebnu snagu i čuvaju dom od svake nesreće.

U crkvama se tokom prazničnog bogosluženja služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, uz svečani čin velikog osveštanja vode.

Ljekovita sila krstovdanske vodice

Osveštana krstovdanska voda dijeli se okupljenom narodu i čuva u kući tokom cijele godine kao zaštita i simbol dobrog zdravlja. Smatra se da ova svetinja čisti dušu i tijelo, liječi bolesti i izbavlja od grijeha.

Majke na današnji dan osveštanim uljem prave znak krsta na čelu svoje djece, a krstovdanskom vodicom ih umivaju tokom godine kada god osjete potrebu da ih zaštite od bolesti i zlog oka.

Stroga pravila i narodna vjerovanja

Na Krstovdan se tradicionalno sprema i uređuje čitavo domaćinstvo kako bi se kuća pripremila za predstojeću zimu. Vjeruje se da će onome ko danas ne sredi svoj dom čitave godine sve ići naopako. Takođe, običaj je da se danas opere svijest i sav veš.

U srpskom narodu za ovaj praznik vezane su i poznate izreke: "Ko se krstom krsti, taj Krstovdan posti" i "Na Krstovdan i vojska posti", što jasno ukazuje na važnost strogog posta.

Prognoza vremena prema narodnim znakovima

S obzirom na to da je Krstovdan jedan od najvećih praznika, u narodu se vjeruje da se prema današnjem vremenu može predvidjeti čitava naredna godina. Vjetar koji duva na današnji dan biće najzastupljeniji tokom tokom čitave godine, dok se u Sremu tradicionalno mjeri koji će od ukrštenih vjetrova nadjačati.

U pojedinim krajevima posjećuje se običaj da se uoči praznika krst potopi u vodu i odnese u crkvu - ukoliko se voda smrzne, godina će biti rodna i zdrava, a ako izostane smrzavanje, vjeruje se da slijedi sušna i bolešljiva godina.