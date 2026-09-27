Na Oblju kod Kalinovika otkrivanje spomenika srpskim žrtvama

Autor:ATV redakcija
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Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine, sa prostora Crkvene opštine Uloške biće otkriven i osveštan danas na Oblju, u opštini Kalinovik.
Na spomenik su upisana imena 472 žrtve od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu.
Svetu arhijerejsku liturgiju u Crkvi Vaznesenja Hristovog služiće mitropolit zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, nakon čega će biti služen parastos i osveštan spomenik.
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