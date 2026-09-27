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Na Oblju kod Kalinovika otkrivanje spomenika srpskim žrtvama

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27.09.2026 08:28

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Foto: Pexel/Arjanne Holsappel

Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine, sa prostora Crkvene opštine Uloške biće otkriven i osveštan danas na Oblju, u opštini Kalinovik.

Na spomenik su upisana imena 472 žrtve od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu.

Svetu arhijerejsku liturgiju u Crkvi Vaznesenja Hristovog služiće mitropolit zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, nakon čega će biti služen parastos i osveštan spomenik.

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Kalinovik

spomenik

srpske žrtve

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