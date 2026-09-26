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Ćosić: Današnje osveštanje Hrama - dokaz da su narod i crkva na ovim prostorima jedno

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26.09.2026 14:18

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Foto: ATV

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je današnje osveštanje Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila u Palama pokazatelj da su narod i crkva na ovim prostorima jedno i da crkva i oni koji predstavljaju crkvu, koji predstavljaju Boga, čine jedinstvo ljudi na ovom prostoru.

"I upravo zbog toga je narod Republike Srpske, Pala, Istočnog Sarajeva, vjerujući narod, narod koji vjeruje u svoju zemlju, otadžbinu, koji vjeruje u Srbiju, a iznad svega vjeruje u Srpsku pravoslavnu crkvu", istakao je Ćosić na prijemu koje je organizovan nakon osveštanja hrama.

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On se zahvalio opštini Pale i Vladi Republike Srpske koja je dala ogromnu podršku da se ovaj projekat realizuje.

Ćosić kaže da je presrećan što je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije osveštao hram i dodao da u Istočnom Novom Sarajevu, koji je druga opština u sastavu grada Istočno Sarajevo po veličini, počinje gradnja još jednog sabornog hrama.

"Blagodet je imati grad i živjeti sa narodom koji ima dva saborna hrama, koji ima ovakvo jedinstvo, a biti savremenik tog vremena mnogo znači za naše buduće generacije kojima ćemo ovo ostaviti", poručio je Ćosić.

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije je zahvalio Bogu na današnjem divnom duhovnom događaju, kao i svima onima koji su uložili sebe u izgradnju ovog jedinstvenog hrama zajednice srpskog naroda, koji ima svoj temelj, sadržaj, ali i krajnji cilj u Gospodu Hristu.

"Svima najbolje moguće zdravlje, i tijela i duše, a Bogu neka je slava u vijekove vijekova", rekao je patrijarh Porfirije.

Starješina Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila Nemanja Mandžić rekao je da je velika radost i blagoslov osveštanje hrama, doma Božijeg, mjesto susreta neba i zemlje, molitve, svete liturgije i svetih tajni.

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Mandžić ističe da ovo nije samo završetak jednog graditeljskog poduhvata, već početak novoga života, novi poziv svima da se još više sabiramo oko Hrista.

Prema njegovim riječima, Hram živi punim životom onda kada se u njemu sabira narod Božiji, kada se krštavaju djeca, vjenčavaju mladi, ispraćaju upokojeni, i iznad svega, kada se narod sabira oko svete liturgije i pričešćuje tijelom i krvlju Hristovim.

"Ovaj hram je svjedočanstvo da se velika djela ostvaruju kada postoji vjera, sloga i požrtvovanost", naglasio je on.

(Srna)

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Ljubiša Ćosić

Istočno Sarajevo

Pale

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