Stevandić: Šizofrena odluka krnjeg Ustavnog suda BiH

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da su strane sudije u krnjem Ustavnom sudu BiH agenti za izazivanje rata i da će i oni doći na red i sami se povući.

Stevandić smatra da je šizofrena odluka krnjeg Ustavnog suda BiH, kojom je "zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske", po osnovu ugovora zaključenog 6. septembra 2025. godine, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti Srpske, ali da će na kraju pobijediti Republika Srpska.

"Ovo je potpuna šizofrenija koja nije bazirana ni na kakvom pravu. To je dokaz da Republika Srpske ne treba da ima ništa sa tim Ustavnim sudom i da ćemo nastaviti borbu protiv njega i dobićemo je", izjavio je Stevandić danas novinarima u Banjaluci.

Stevandić je poručio da su otjerali Kristijana Šmita.

"Na osnovu našeg rada i dva stranca iz Komisije za nacionalne spomenike su se povukla. Na osnovu našeg rada povući će se i strane sudije iz Ustavnog suda BiH, jer će ih biti sramota u čemu učestvuju u sukobima na strani jednog protiv drugog naroda", istakao je Stevandić.

On je rekao da to nije Ustavni sud BiH, već agentura za izazivanje rata u BiH.

"Svaki strani sudija koji to radi je agent i boli ga briga. On ovdje zakuva da se mi pokoljemo pa ode. Uspjeli smo da otjeramo Kristijana Šmita i sve strance i doće na red i na sve strance Ustavnog suda. Ovo nije prijetnja, sami će se povući", istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

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Stevandić je rekao da je četvorogodišnji mandat predsjednika parlamenta Republike Srpske teško obavljao, jer je s jedne strane stalno bio izložen targetiranju i širenju laži o njemu kao nekakvom zločincu i "crvenom kombiju", čime bi se stvorio alibi za teroristički napad na njega.

"Sa druge strane bio je pokušaj da mi se kao predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske onemogući da provodim ustavnu volju svoga naroda i da vršim ustavnu funkciju, pa se to na kraju pretvorilo u potjernice", ukazao je Stevandić.

On je istakao da je rezultat na kraju bio takav da je onaj ko je bio izvršilac, Kristijan Šmit, otišao kući i čeka da se možda nađe na nekakvoj crnoj listi i da završi u zatvoru zbog svega što je radio, odnosno da bude procesuiran u Njemačkoj.

On je dodao da Šmit nema pravnu, već političku zaštitu i kada to izgubi završiće u zatvoru.

"To će biti pravi trijumf svih nas koje je on htio da zatvori mijenjajući zakone kako njemu pada na pamet da mi budemo u zatvoru jer ne izvršavamo njegovu privatnu volju", dodao je Stevandić.

On je rekao da je bilo skrivenih namjera da se Republici Srpskoj oduzme državna imovina, te da su zvaničnici Republike Srpske i napadnuti kao branioci državne imovine Republike Srpske, ali da će na kraju pobijediti Republika Srpska, prenosi Srna.