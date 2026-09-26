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Višković najavio tužbu protiv Stanića

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26.09.2026 13:16

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директор Аутопутева Републике Српске
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković najavio je da će podnijeti tužbu za klevetu protiv Perice Stanića, nekadašnjeg direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH i člana Predsjedništva PSS-a.

"Perica Stanić, kao visokopozicionirani pripadnik bezbjednosnih službi na nivou Republike Srpske i BiH, zna kakva je procedura imenovanja šefa i članova obezbjeđenja štićenih ličnosti i da iznošenjem nepotpunih informacija u javnost nanosi štetu lično meni i mojoj porodici, zbog čega ću već u ponedjeljak podnijeti tužbu za klevetu, naveo je Višković u saopštenju.

Višković je ponovio da je po saznanjima Ministarstva unutrašnjih poslova da se ime bivšeg šefa njegovog obezbjeđenja Milana Vulinovića, pojavilo u određenim komunikacijama na određenim aplikacijama, on istog momenta udaljen sa pozicije i iz njegovog okruženja.

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"Sa žaljenjem moram da konstatujem da je uvijek bilo i biće ljudi, koji žele da zloupotrebe sistem, ali po prvim saznanjima i raspoloživim informacijama o tome, MUP preduzima mjere i radnje protiv takvih, kako bi i na taj način poslali poruku da niko nije nedodirljiv i iznad zakona, te da neće nikom dozvoliti da zloupotrebljava ugled i položaj jedne od najvažnijih institucija Republike Srpske, a to je bez sumnje MUP", istakao je Višković.

On je još jednom pozvao nadležne institucije, u ovom slučaju Tužilaštvo, da ovaj slučaj dovedu do kraja.

"Zloupotrebom javnosti i iznošenjem nepotpunih informacija i to u finišu izborne kampanje, pokušava se nanijeti šteta meni lično i mojoj porodici", zaključio je Višković.

Član Predsjedništva PSS-a Perica Stanić rekao je ranije da najnovije informacije o istrazi u kojoj se pominje nekadašnji šef obezbjeđenja bivšeg premijera Republike Srpske Radovana Viškovića otvaraju ozbiljna pitanja o mogućoj zloupotrebi službenih resursa, prenosi Srna.

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Perica Stanić

tužba

kleveta

Radovan Višković

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