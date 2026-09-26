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Velika bomba u Bijeljini: Prvak svijeta sa Srbijom potpisao za Radnik

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26.09.2026 13:13

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Фудбалски клуб Радник SoccerBet из Бијељине са великим задовољством представио је једно од најзвучнијих појачања у својој историји Миладина Стевановића.
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbalski klub Radnik SoccerBet iz Bijeljine sa velikim zadovoljstvom predstavio je jedno od najzvučnijih pojačanja u svojoj istoriji Miladina Stevanovića.

Stevanović je rođen 11. februara 1996. godine u Bijeljini, a sada se vraća u svoj grad i svoj Radnik, klub u kojem je napravio prve fudbalske korake.

Još u kadetskim danima postao je član beogradskog Partizana, nakon čega je uslijedio transfer u turski Kajzerispor. Potom se vratio u Srbiju, gdje je obukao dres Čukaričkog tu se najduže zadržao, stekao kapitensku traku i ostavio dubok trag. Prethodnu sezonu proveo je u Izraelu, nastupajući za ekipu Makabi Bnei Rejne.

Stevanović je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije Srbije, a najveći uspjeh u karijeri ostvario je sa čuvenom generacijom "Orlića" do 20 godina, koja je 2015. godine na Novom Zelandu postala prvak svijeta.

Iskusni defanzivac, koji pokriva pozicije štopera i desnog beka, u Radnik se vraća sa bogatim međunarodnim i reprezentativnim iskustvom.

"Miladine, dobro došao kući! Dobro došao nazad u svoj Radnik!", poručili su iz bijeljinskog kluba.

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FK Radnik

pojačanje

sport

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