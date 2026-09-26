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Za ove znakove astrolozi konačno predviđaju sretan period: Sve će im ići od ruke

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26.09.2026 14:07

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Foto: Pexel/ Anete Lusina

Ovi horoskopski znaci osjetiće najveći pozitivan preokret u posljednjih osam godina.

"Od 2018. godine prolazili ste kroz neke od najintenzivnijih astroloških tranzita koje čovjek može da doživi. Ulazite u novo poglavlje koje će trajati sedam mjeseci. Stvari konačno postaju mnogo lakše i bolje", rekla je astrološkinja Elizabet Brobek, a evo na koje horoskopske znakove se odnose njene prognoze.

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Osam godina iza vas bilo je iscrpljujuće, ali pritisak konačno popušta. Počinje novo poglavlje i osjetićete ogromno olakšanje. "Više ćete se fokusirati na svoje društvene krugove, mreže kontakata i na to da se zaista dobro zabavite. Moglo bi se desiti da privučete neke veoma moćne saveznike", rekla je astrološkinja.

Dobar dio toga vezan je za povratak Hirona, "ranjenog iscjelitelja“, u znak Ovna. Ta energija vam pomaže da popravite dinamiku unutar grupa i ojačate veze sa zajednicom.

Iako vas je sva ta napetost izmorila, nemojte se još povlačiti u izolaciju. Izađite i obnovite veze sa dragim ljudima. Steknite nove prijatelje. Nećete se pokajati.

Vaga

Period iza vas bio je težak. Od 2018. godine nosili ste se sa nekim od najintenzivnijih astroloških tranzita. Srećom, sada stiže predah koji vam je preko potreban. "Sjetite se perioda prije 2018. godine. Uskoro ponovo ulazimo u tu energiju. Život će zaista postati mnogo srećniji", poručila je Brobek.

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Popravlja se svaki segment vašeg života. Zagušljivi i toksični odnosi ostaju u prošlosti. Karijera konačno dobija zamah, a moguće je i da stigne unapređenje kojem ste se nadali.

Sunce ulazi u vaš znak upravo danas, pa se pripremite da vam stvari idu od ruke. Sa početkom boljeg perioda dobijate priliku da razmislite šta zaista želite. Odredite jasne namjere, jer sada imate moć da ostvarite ono što priželjkujete.

Vodolija

Nešto lijepo vas čeka Vodolije. "Intenzitet koji ste osjećali sada će popustiti. Tokom narednih sedam mjeseci, možda ćete biti više usmjereni na komunikaciju, svoju lokalnu sredinu i obavljanje svakodnevnih poslova", prognozira astrološkinja. Možda ne zvuči naročito uzbudljivo, ali je u pitanju velika promjena u odnosu na haos i intenzitet kroz koje ste prolazili.

Početak vladavine Vage 23. septembra donosi vam snažan nalet inspiracije. Baš to je nedostajalo vašem životu. Pokrenite se i istražujte. Posjetite susjedni grad ili krenite na putovanje. Stičite nova poznanstva i učite o temama o kojima do sada niste znali ništa.

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Sunce u Vagi širi vaše vidike, pa ćete najviše koristi imati od razgovora sa ljudima koji razmišljaju drugačije od vas. Ostanite otvorenog uma i posmatrajte šta će se dogoditi. Očekuju vas lijepe stvari.

(Krstarica)

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