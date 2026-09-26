Policajac zadobio teške povrede prilikom napada: Traga se za napadačem

Policijski službenik PU Široki Brijeg napadnut je danas u Širokom Brijegu, te je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz MUP-a ZHK, ovo se dogodilo oko 06:00 sati.

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Teške tjelesne povrede zadobio je A.V., policijski službenik.

- Povrijeđenom policijskom službeniku pruža se medicinska pomoć u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva ZHK, policijski službenici provode uviđajne i druge istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinioca – navode iz MUP-a ZHK.

Rasvjetljavanje ovog krivičnog djela i pronalazak počinioca ovog krivičnog djela u ovom su trenutku prioritet policijskog postupanja, te su u provođenje potrebnih mjera i radnji uključeni svi raspoloživi kapaciteti.

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Radi zaštite interesa istrage, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije, dodaju iz policije.