Policajac zadobio teške povrede prilikom napada: Traga se za napadačem

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policijski službenik PU Široki Brijeg napadnut je danas u Širokom Brijegu, te je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.
Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz MUP-a ZHK, ovo se dogodilo oko 06:00 sati.
Svijet
Od trovanja alkoholom preminulo 19 osoba
Teške tjelesne povrede zadobio je A.V., policijski službenik.
- Povrijeđenom policijskom službeniku pruža se medicinska pomoć u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva ZHK, policijski službenici provode uviđajne i druge istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinioca – navode iz MUP-a ZHK.
Rasvjetljavanje ovog krivičnog djela i pronalazak počinioca ovog krivičnog djela u ovom su trenutku prioritet policijskog postupanja, te su u provođenje potrebnih mjera i radnji uključeni svi raspoloživi kapaciteti.
Društvo
Sprema li se poskupljenje brašna? Oglasili se mlinari iz Srpske
Radi zaštite interesa istrage, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije, dodaju iz policije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
3 h0
Srbija
3 h0
Hronika
3 h0
Srbija
4 h0
Najnovije
Najčitanije
15
22
15
21
15
17
15
10
15
04
Trenutno na programu