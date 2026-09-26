Odbio da plati vožnju, pa potegao pištolj na taksistu

Pripadnici Interventne jedinice policije lišili su slobode Š. E. (35) u petak oko ponoći u Novom Pazaru, nakon što je uz pretnju oružjem opljačkao taksistu koji ga je prethodno vozio.

Kako prenosi Kurir, sve je počelo u Ulici generala Živkovića u Novom Pazaru, u neposrednoj blizini Opšte bolnice, kada je putnik Š. E. (35) stigao na željenu destinaciju taksi vozilom.

Međutim, umjesto da plati pošteno odrađenu vožnju, osumnjičeni je iznenada izvadio oružje i usmjerio ga ka nesrećnom vozaču.

Uz prijetnju oružjem, Š. E. je od zastrašenog taksiste oteo oko 10.000 dinara pazara, nakon čega je pobjegao sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Nesrećni taksista je usljed pretrpljenog ogromnog stresa i šoka ubrzo prevezen u Opštu bolnicu Novi Pazar kako bi mu bila pružena adekvatna medicinska pomoć.