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Šobot: Novih 550 parking mjesta rasteretilo saobraćaj u krugu UKC-a

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26.09.2026 10:54

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Никола Шобот
Foto: ATV

Otvaranjem 550 novih parking mjesta na etaži Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske značajno su rasterećeni saobraćaj i parkiranje u krugu ove zdravstvene ustanove, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot.

Gostujući u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA, Šobot je naveo da UKC ima oko 4.000 zaposlenih i 1.200 ležećih pacijenata, zbog čega je rješavanje problema parkiranja bilo važno za normalno funkcionisanje ustanove.

"Ono što ostaje problem jeste navika ljudi da uđu u garažu i parkiraju, ali ne može sve odjednom. Godinama parkiraju ljudi po trotoarima, pa će im vjerovatno trebati mjeseci da se naviknu na garažu", rekao je Šobot.

On je naveo da je realizacija projekta bila usporena zbog niza okolnosti, uključujući i sudski proces, koji je prijetio da dodatno zakomplikuje funkcionisanje UKC-a.

"Imao sam bojazan da će se to pretvoriti u novi problem u Banjaluci, gdje ćemo mi biti strateški vezani za tu garažu, a da ne možemo rješavati problem parkinga na neki drugi način, dok nam garaža visi za vratom", rekao je Šobot.

Prema njegovim riječima, problem je na kraju riješen sudskom presudom, čime je omogućen nastavak izgradnje i otvaranje 550 parking mjesta na etaži minus jedan.

Efekti otvaranja garaže već vidljivi

On je istakao da se efekti otvaranja garaže već vide i na saobraćaju izvan kruga UKC-a, jer je smanjen pritisak vozila koja su ranije tražila mjesto za parkiranje u okolnim ulicama.

Šobot je rekao da je, osim funkcionalnog rješenja problema parkiranja, uređenje garaže i prostora oko nje značajno i zbog ukupnog izgleda UKC-a.

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On je naveo da su uređeni parking, prilaz i osvjetljenje oko južnog krila, čime je poboljšan izgled prostora koji pacijenti i njihove porodice prvo vide prilikom dolaska u UKC.

"Mi želimo da ljudi kada dođu u UKC vide da je to jedna uređena institucija, da se osjećaju prijatnije i da im dodatno ne stvaramo probleme", kaže Šobot.

Unapređenje uslova za pacijente i zaposlene jedan od prioriteta

On je rekao da je unapređenje uslova za pacijente i zaposlene jedan od prioriteta, te da se, osim rješavanja parkinga, radi i na rekonstrukciji i uređenju objekata UKC-a.

Kao dio tog procesa naveo je rekonstrukciju objekata ginekologije, pedijatrije i infektivnih bolesti, dok su u toku i radovi na hibridnoj operacionoj sali za intervencionu kardiologiju i kardiohirurgiju.

Šobot je istakao da unapređenje infrastrukture mora pratiti razvoj medicinskih usluga, savremena oprema i osposobljavanje kadra za njeno korišćenje, prenosi Srna.

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Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

garaža UKC RS

Garaža

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