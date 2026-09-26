Logo

Karan: Ustavni sud BiH donosi odluke bez uporišta u Ustavu BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.09.2026 11:21

Komentari:

0
Синиша Каран предсједник Републике Српске
Foto: Srna

Odluka krnjeg Ustavnog suda BiH da zabrani sprovođenje ugovora Republike Srpske nije nikakva "pobjeda vladavine prava", to je samo nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Povodom odluke krnjeg Ustavnog suda BiH koji je ocijenio da "nije u skladu sa Ustavom BiH" ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom "Dikens end Medison Kanada", kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime i za račun Republike Srpske putem lobističkih agencija, Karan je rekao za Srnu da je ova odluka nastavak neprava koji su decenijama provodili visoki predstavnici donoseći odluke, bez ikakvog uporišta u Ustavu.

On je naglasio da krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost, s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH.

"Dejtonski ustav je jasan: Republici Srpskoj garantuje puni unutrašnji suverenitet nad sopstvenom teritorijom, nadležnostima, resursima i budžetskim odlukama, kao i pravo da djeluje na međunarodnom planu, da štiti i promoviše svoje interese i ostvaruje spoljne kontakte, unutar ustavom predviđenih okvira.

Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da finansira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene finansijske i političke izolacije. Ovdje se ne radi o detaljima. Radi se o principu", naglasio je Karan.

Krnji Ustavni sud BiH, konstatovao je, odavno je prestao biti zaštitnik Ustava, postao je generator ustavne krize - umjesto da brani poredak onakav kakav je potpisan u Dejtonu, on ga, odluku po odluku, kroji po mjeri sarajevskog unitarizma.

"Pa ipak, godinama unazad svjedočimo zamjeni teza: Ustavni sud BiH pokušava predstaviti Republiku Srpsku kao rušitelja ustavnog poretka, dok u stvarnosti upravo on, potkopavajući suverenitet Srpske, direktno urušava ustavno uređenje zapisano u Aneksu četiri. BiH nije, i nikada neće biti, ni unitarna ni jednonacionalna država, ona je multietnička, federalna, složena zajednica", istakao je Karan.

Naglasio je da ne treba zanemariti ni pitanje takozvane državne imovine, kroz nastavak iste matrice: proglasiti resurse, zemljište i koncesione potencijale "državnim", a zatim entitetima oduzeti osnovno ustavno pravo da upravljaju sopstvenim razvojem.

"BiH nema svoju izvornu imovinu. Imovina pripada entitetima, u omjeru 49:51, a insistiranje da Sarajevo upravlja teritorijom bilo kog entiteta je inženjering čiji je krajnji cilj potpuno rasvlašćivanje entiteta.

Republika Srpska na ove ustavno-pravne apsurde, da se Dejton formalno pominje, a njegova suština prazni, neće pristati. Odbrana unutrašnjeg suvereniteta i pravo na finansiranje sopstvenih aktivnosti nisu stvar političke volje, nego ustavna obaveza i uslov opstanka, kako Republike Srpske, tako i same dejtonske BiH", zaključio je Karan, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Karan

Ustavni sud BiH

Republika Srpska

Dejtonski sporazum

Komentari (0)

Pročitajte više

Јетра је за живот важан орган код краљежњака, укључујући ту и људе, те још неких животиња.

Zdravlje

Kada je svrab znak bolesne jetre? Obratite pažnju na simptome koje mnogi ignorišu

1 h

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Srbija

Odbio da plati vožnju, pa potegao pištolj na taksistu

1 h

0
Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot: Novih 550 parking mjesta rasteretilo saobraćaj u krugu UKC-a

1 h

1
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.

Svijet

Tramp odbio ponudu Teherana o otvaranju Ormuskog moreuza

1 h

0

Više iz rubrike

Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot: Novih 550 parking mjesta rasteretilo saobraćaj u krugu UKC-a

1 h

1
Предсједник Милорад Додик и замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац присуствују Светој архијерејској литургији у Храму Сабора Светог архангела Гаврила, које предводи Његова светост патријарх српски Порфирије.

Republika Srpska

Dodik i Košarac prisustvuju bogosluženju u hramu Sabora Svetog arhangela Gavrila

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

"Amerikan majnds": Tramp bi mogao da dobije snažnog saveznika u Dodiku

2 h

8
Беба

Republika Srpska

Predivne vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za čak 35 beba

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Baka i unuk stradali u direktnom sudaru: Majka djeteta teško povrijeđena

12

10

Živite sami a imate ovu bolest? Ovih 5 koraka vam mogu spasiti život

12

03

Karleuša i Tošić ne štede novac za nasljednicu: Za školovanje iskeširali 90.000 evra?

11

59

Nesreća u Banjaluci, povrijeđeno dijete

11

25

Da li je ovo grijeh na crveno slovo? Stari običaj na Krstovdan koji svi poštuju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima