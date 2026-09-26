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Tramp odbio ponudu Teherana o otvaranju Ormuskog moreuza

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26.09.2026 10:35

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je prijedlog Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza u roku od sedam dana ako SAD ispune određene uslove, piše "Volstrit džurnal".

List je citirao američke zvaničnike, koji su rekli da je Tramp odbacio prijedlog koji je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči predstavio novinarima u Njujorku.

U izvještaju se dodaje da je Tramp rekao svojim pomoćnicima da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon izbora za Kongres u SAD u novembru.

Zvaničnici su naveli da bi Trampovi stavovi mogli da se promijene i da bi na njih mogli da utiču rezultati izbora.

Arakči je rekao da je Iran predložio Americi sedmodnevni plan preko Katara, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Sjedinjene Američke Države

Iran

Iran vijesti

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