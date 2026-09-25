Isplivao posljednji snimak: Dječak izašao bos iz kuće, tijelo pronašli u rijeci

Četvorogodišnji Avram Josif Laurenciju, koji je juče nestao u mjestu Dofteana u rumunskom okrugu Bakau, danas je pronađen mrtav u rijeci Trotuš.

Mališan, koji je bolovao od autizma, pod još neutvrđenim okolnostima juče je napustio svoj porodični dom, nakon čega se odmah krenulo u opsežnu potragu za njim.

Alarm je podignut u četvrtak popodne, kada je porodica dječaka primijetila da ga više nema u dvorištu niti u blizini kuće. Sigurnosne kamere snimile su mališana kako sam i bos, obučen u trenerku, trči niz ulicu. Mališan je potom otišao u nepoznatom pravcu.

Danas su stigle najgore vijesti - potraga je završena tragično.

"Pre nekoliko minuta, ekipe za potragu pronašle su maloljetnika, nažalost mrtvog, u koritu rijeke Trotuš", saopštila je policija.

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Kako su saopštili, oko 250 ljudi učestvovalo je u potrazi za mališanom.

"Tokom noći, u operacijama potrage korišćeni su termovizijska kamera, kao i helikopter Generalnog inspektorata za avijaciju Ministarstva unutrašnjih poslova", saopštila je ranije Policijska inspekcija okruga Bakau.

Policija je pokrenula krivični postupak i utvrdiće tačne okolnosti pod kojima je dijete završilo u rijeci Trotuš. Tijelo će biti prevezeno u Službu sudske medicine, gdje će biti obavljena obdukcija i utvrđen tačan uzrok smrti.

Čitava zajednica je u dubokom šoku zbog tragične smrti mališana.

"Užasne vijesti za našu zajednicu... Nažalost, četvorogodišnji dječak, koji je juče nestao iz sela Dofteana, pronađen je mrtav u rijeci Trotuš. Od juče do danas, policajci, vatrogasci, volonteri i ljudi iz zajednice mobilisali su se i bez prestanka učestvovali u potrazi, sa nadom da će mališan biti pronađen živ. Nažalost, danas su stigle vijesti koje niko nije želio. U ovim bolnim trenucima uz porodicu smo koja je prošla kroz težak period. Ne postoje riječi za ovakav gubitak. Neka mu Bog podari vječni mir, a porodici snagu da prebrodi ovo strašno iskušenje", saopštili su predstavnic

i opštine Dofteana, prenosi Informer.