Logo

Isplivao posljednji snimak: Dječak izašao bos iz kuće, tijelo pronašli u rijeci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 22:06

Komentari:

0
Посљедњи снимак дјечака Аврама Јосифа Лауренција, који је нестао у мјесту Дофтеана у румунском округу Бакау, данас је пронађен мртав у ријеци Тротуш.
Foto: Screenshot/Youtube

Četvorogodišnji Avram Josif Laurenciju, koji je juče nestao u mjestu Dofteana u rumunskom okrugu Bakau, danas je pronađen mrtav u rijeci Trotuš.

Mališan, koji je bolovao od autizma, pod još neutvrđenim okolnostima juče je napustio svoj porodični dom, nakon čega se odmah krenulo u opsežnu potragu za njim.

Alarm je podignut u četvrtak popodne, kada je porodica dječaka primijetila da ga više nema u dvorištu niti u blizini kuće. Sigurnosne kamere snimile su mališana kako sam i bos, obučen u trenerku, trči niz ulicu. Mališan je potom otišao u nepoznatom pravcu.

Danas su stigle najgore vijesti - potraga je završena tragično.

"Pre nekoliko minuta, ekipe za potragu pronašle su maloljetnika, nažalost mrtvog, u koritu rijeke Trotuš", saopštila je policija.

Брчко

Gradovi i opštine

Skandalozne poruke mržnje u Brčkom: Ispisali "Srbe na vrbe" ispred škole

Kako su saopštili, oko 250 ljudi učestvovalo je u potrazi za mališanom.

"Tokom noći, u operacijama potrage korišćeni su termovizijska kamera, kao i helikopter Generalnog inspektorata za avijaciju Ministarstva unutrašnjih poslova", saopštila je ranije Policijska inspekcija okruga Bakau.

Policija je pokrenula krivični postupak i utvrdiće tačne okolnosti pod kojima je dijete završilo u rijeci Trotuš. Tijelo će biti prevezeno u Službu sudske medicine, gdje će biti obavljena obdukcija i utvrđen tačan uzrok smrti.

Čitava zajednica je u dubokom šoku zbog tragične smrti mališana.

"Užasne vijesti za našu zajednicu... Nažalost, četvorogodišnji dječak, koji je juče nestao iz sela Dofteana, pronađen je mrtav u rijeci Trotuš. Od juče do danas, policajci, vatrogasci, volonteri i ljudi iz zajednice mobilisali su se i bez prestanka učestvovali u potrazi, sa nadom da će mališan biti pronađen živ. Nažalost, danas su stigle vijesti koje niko nije želio. U ovim bolnim trenucima uz porodicu smo koja je prošla kroz težak period. Ne postoje riječi za ovakav gubitak. Neka mu Bog podari vječni mir, a porodici snagu da prebrodi ovo strašno iskušenje", saopštili su predstavnic

i opštine Dofteana, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dječak

umro dječak

nestao dječak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Профил сивог вука у крупном плану. Вук гледа преко рамена са интензивним жутим очима, на мутној браон позадини.

Svijet

Krvava drama na planini: Vuk napao mladića, ujedao ga dok je ležao

2 h

0
Дјечак пронађен мртав

Svijet

Velika tragedija, četvorogodišnji dječak pronađen mrtav

3 h

0
Појео гумене бомбоне и умро, надлежни издали хитно упозорење

Svijet

Pojeo gumene bombone i umro, nadležni izdali hitno upozorenje

5 h

0
Трагичан крај потраге: Рониоци извукли тијело дјечака (4) из ријеке

Svijet

Tragičan kraj potrage: Ronioci izvukli tijelo dječaka (4) iz rijeke

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Hrpa evra pronađena: Državljanin BiH uhvaćen u velikoj prevari

22

56

Misterija kod Tuzle: Svi traže "fantoma", a niko ga nije vidio

22

50

Nije dobro: Srpski stručnjak kaže da je ovo postala naša normalnost

22

44

Nevenka sa 65 upisala treći fakultet i završila ga: Život je preda mnom

22

35

Kamata na kamatu: Žele da uvedu novi vid penzije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima