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Misterija kod Tuzle: Svi traže "fantoma", a niko ga nije vidio

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25.09.2026 22:56

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Особа у црном код Тузле
Foto: Društvene mreže

Mještani više naselja na području Lukavca, Banovića i Tuzle posljednjih noći izlazili su na teren i tragali za navodno maskiranom osobom, nakon što su se društvenim mrežama počele širiti fotografije i video-snimci osobe odjevene u crno, sa prekrivenim licem.

Zbog tih objava dio građana organizovao je noćne potrage, ali policija zasad nije pronašla osobu koja odgovara opisu sa snimaka. Niko od građana sa kojima je policija razgovarala navodno nije mogao potvrditi ni da ju je lično vidio, a sumnja se i da su fotografije kreirane pomoću umjetne inteligencije.

Policija sumnja u vjerodostojnost snimaka

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su naveli da su policijski službenici izlazili na teren nakon dojava građana.

U jednom od slučajeva, na području Lukavca, policija je zatekla više okupljenih građana, ali niko od njih nije mogao potvrditi da je vidio osobu sa snimaka. Policija je zbog toga navela da je vjerovatno riječ o nevjerodostojnim i neistinitim informacijama i snimcima.

Slične dojave potom su se proširile i na područje Banovića te Tuzle.

Mještani sa lampama krenuli prema šumi

Jedna od posljednjih potraga organizovana je u Čaklovićima kod Tuzle. Veći broj mještana okupio se tokom noći i sa baterijskim svjetiljkama krenuo prema šumskim putevima nakon novih objava na društvenim mrežama.

Ni tamo nije pronađena osoba koja bi odgovarala opisu.

Slične informacije ranije su se pojavile i na području Puračića i Capardi kod Lukavca. Policija nastavlja da provjerava dojave, ali zasad nema potvrde da maskirana osoba o kojoj se govori zaista postoji, prenosi Kliks.

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Tuzla

žena u crnom

Policija

MUP Tuzlanskog kantona

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