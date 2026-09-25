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Magarac postao zvijezda predizborne kampanje u FBiH

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25.09.2026 19:06

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Магарац у предизборном споту
Foto: Screenshot

Salko Japalak, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) za Skupštinu Kantona Sarajevo, objavio je predizborni spot u kojem ukazuje na probleme željezničkog saobraćaja u Hadžićima.

U spotu se pojavljuje i magare, uz poruku Japalaka: "Kako je krenulo, ovo će nam biti jedino prevozno sredstvo do Sarajeva".

Japalak u videu govori o uslovima u kojima putnici koriste željeznički saobraćaj na području Hadžića.

Posebno ukazuje na željezničku stanicu, navodeći da putnici izlaze iz voza direktno na prostor koji, prema njegovim riječima, nije adekvatno uređen.

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Kandidat SBiH-a u spotu poručuje da je potrebno povećati broj željezničkih linija između Hadžića i Sarajeva, ali i produžiti liniju do Tarčina.

"Čije dijete treba da izgubi nogu da bi se fokus prebacio na stvarnu politiku, umjesto na slikanje sa trolejbusima i tramvajima?", napisao je Japalak uz objavljeni video.

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Magarac

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