Magarac postao zvijezda predizborne kampanje u FBiH

Autor:ATV redakcija
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Salko Japalak, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) za Skupštinu Kantona Sarajevo, objavio je predizborni spot u kojem ukazuje na probleme željezničkog saobraćaja u Hadžićima.
U spotu se pojavljuje i magare, uz poruku Japalaka: "Kako je krenulo, ovo će nam biti jedino prevozno sredstvo do Sarajeva".
Japalak u videu govori o uslovima u kojima putnici koriste željeznički saobraćaj na području Hadžića.
Posebno ukazuje na željezničku stanicu, navodeći da putnici izlaze iz voza direktno na prostor koji, prema njegovim riječima, nije adekvatno uređen.
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Kandidat SBiH-a u spotu poručuje da je potrebno povećati broj željezničkih linija između Hadžića i Sarajeva, ali i produžiti liniju do Tarčina.
"Čije dijete treba da izgubi nogu da bi se fokus prebacio na stvarnu politiku, umjesto na slikanje sa trolejbusima i tramvajima?", napisao je Japalak uz objavljeni video.
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