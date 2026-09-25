Podnesena krivična prijava protiv Zukana Heleza

Šef kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i poslanik ovog kluba Milorad Kojić podnijeli su Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza i brigadira Oružanih snaga BiH Šefika Čimpa zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

U obrazloženju prijave navodi se da je Čimpo 10. septembra donio rješenje o pokretanju disciplinskog postupka protiv vojnika iz Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH zbog navodnog "veličanja ratnog zločinca", dok je Helez na društvenim mrežama objavio da je potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH.

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"Obavljanjem službenih dužnosti, navedena lica nisu postupala u skladu sa članom 173 i 175 Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, jer su raskinuli ugovore o radu licima bez pravnog osnova", navedeno je u prijavi.

Kojić i Vulićeva istakli su da su u članu 173 Zakona navedeni svi osnovi za raskid ugovora, a da se među njima ne nalazi disciplinski prestup naveden u rješenju.

"Ako su osumnjičeni htjeli da kazne pripadnike Oružanih snaga BiH zbog navodnog `veličanja ratnog zločinca` onda su trebali postupati u skladu sa Članom 162 Zakona o službi u Oružanih snaga BiH i izreći disciplinske sankcije koje ne sadrže otkazivanje ugovora o radu, već mjere i kazne koje se srazmjerno izriču i koje sigurno u ovom slučaju ne bi imale za posljedicu otkaz ugovora o radu", smatraju podnosioci prijave.

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Oni ističu da je Helez zloupotrijebio položaj radi političke promocije u predizbornoj kampanji i tako izvršio krivično djelo u saučesništvu sa osumnjičenim Šefikom Čimpom.