Promijenili ste prezime u pasošu, ali ne u vizi: Mogu li vas vratiti sa granice?

Promjena prezimena nakon razvoda ili povratka na djevojačko prezime može stvoriti ozbiljnu nedoumicu pred putovanje: novi pasoš glasi na jedno prezime, dok je važeća viza izdata na ranije, bračno prezime.

Najkraći odgovor je da ovakvu situaciju ne treba ignorisati. Različita prezimena u pasošu i na vizi mogu dovesti do dodatnih provjera, problema prilikom ukrcavanja na avion, pa u pojedinim slučajevima i do odbijanja putovanja. Tačan postupak zavisi od države koja je izdala vizu i od vrste vize.

Ako je riječ o Šengen vizi, podaci na viznoj naljepnici nisu slučajni. Propisi EU predviđaju da se na vizi navode ime i prezime nosioca onako kako su navedeni u putnoj ispravi, kao i broj pasoša uz koji je viza izdata.

To znači da izdavanje novog pasoša ne mijenja automatski podatke na već izdatoj vizi.

Postoji važna razlika između obične zamjene pasoša zbog isteka roka i promjene identifikacionih podataka. Na primjer, holandske vlasti službeno navode da osoba koja ima važeću Šengen vizu u isteklom pasošu može putovati noseći i novi važeći pasoš i stari pasoš u kojem se nalazi neoštećena viza. Istovremeno naglašavaju da je viza vezana upravo za putnu ispravu uz koju je izdata.

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Međutim, kada je u novom pasošu promijenjeno i prezime, situacija je osjetljivija jer dokumenti više ne sadrže potpuno iste podatke.

U slučaju iz pitanja, sestra je ranije koristila bračno prezime, dok sada u novom pasošu ponovo ima djevojačko prezime. Viza, međutim, još glasi na bračno prezime.

Dokument kojim se dokazuje promjena prezimena svakako je veoma važan. To može biti vjenčani list, pravosnažno rješenje o razvodu, izvod iz matične knjige rođenih ili druga službena potvrda iz koje je jasno da se radi o istoj osobi.

Takve dokumente bi u ovoj situaciji svakako trebalo ponijeti zajedno s novim pasošem i starim pasošem u kojem se nalazi viza, ako je riječ o fizičkoj viznoj naljepnici.

Ipak, sama potvrda o promjeni prezimena ne znači automatski da će svaka država, avio-kompanija ili granični organ prihvatiti staru vizu.

Službene informacije holandskih vlasti, na primjer, upozoravaju putnike da moraju provjeriti jesu li podaci na vizi tačni. Ako se viza ne može koristiti, treba kontaktirati ambasadu koja ju je izdala. Vlasti takođe upozoravaju da problem s podacima na vizi može završiti time da avio-kompanija ne dozvoli ukrcavanje ili da putnik bude odbijen na granici.

Situacija je još važnija ako se radi o nacionalnoj dugotrajnoj vizi D, na primjer za rad, studiranje, spajanje porodice ili duži boravak.

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Slovenija, na primjer, navodi da se s vizom D ulazi u zemlju zajedno s važećom putnom ispravom, a takva viza predstavlja odobrenje za ulazak i boravak u trajanju od najmanje 90 dana do najviše godinu dana.

Upravo zbog toga, kada se nakon izdavanja vize promijeni prezime i dobije novi pasoš, najsigurnije je prije puta kontaktirati ambasadu ili konzulat države koja je vizu izdala i dobiti pisanu potvrdu da se s postojećom vizom može putovati ili uputstvo za njenu zamjenu.

Fotografija, datum rođenja i ostali podaci mogu pokazivati da se radi o istoj osobi, ali granična kontrola ne provjerava samo fotografiju.

U evropskom Viznom informacionom sistemu evidentiraju se, između ostalog, prezime, ime, datum rođenja te vrsta i broj putne isprave.

Zbog toga potpuno različito prezime i novi broj pasoša mogu zahtijevati dodatno objašnjenje.

Treba imati na umu i da sama viza ne garantuje bezuslovno pravo ulaska. Šengenski Vizni zakonik izričito navodi da samo posjedovanje važeće vize ne daje automatsko pravo ulaska, jer se konačni uslovi provjeravaju na granici.

U slučaju poput ovog iz pitanja, najrazumnije je ne krenuti na put samo s novim pasošem na djevojačko prezime i vizom na bračno prezime uz pretpostavku da neće biti problema.

Potrebno je kontaktirati ambasadu ili konzulat države koja je izdala vizu i navesti broj vize, stari i novi broj pasoša te objasniti da je nakon izdavanja vize došlo do promjene prezimena.

Ako ambasada potvrdi da postojeća viza ostaje prihvatljiva, na put treba ponijeti novi pasoš, stari pasoš s vizom i original ili odgovarajuću službenu potvrdu koja povezuje staro i novo prezime.

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Ako diplomatsko predstavništvo traži novu vizu ili prenos vize na novi dokument, to bi trebalo riješiti prije odlaska na granicu.

Dakle, različito prezime na pasošu i vizi ne znači u svakom slučaju automatsko vraćanje s granice, ali predstavlja stvaran rizik koji treba riješiti prije putovanja. Posebno kod radnih i dugoročnih viza nije preporučljivo oslanjati se samo na dokument o promjeni prezimena - konačnu potvrdu treba da da država koja je vizu izdala, prenosi GPMaljevac.