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Ponos Srpske i Srbije: Sara Ćirković odbranila zlato

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25.09.2026 17:03

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.
Foto: Srna

Bokserka iz Bratunca Sara Ćirković odbranila je titulu prvaka Evrope, pošto je danas na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kilograma savladala Pile Kaivo Oje iz Finske.

Ćirkovićeva je tako drugi put uzastopno postala evropska šampionka, nakon što je prije dvije godine u Beogradu osvojila zlatnu medalju.

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Ćirkovićeva je trijumfom u Sofiji nastavila uspješan nastup na evropskim prvenstvima i potvrdila titulu osvojenu na šampionatu u Beogradu.

Kasnije danas, u kategoriji do 60 kilograma za titulu prvaka Evrope boriće se Kristina Kuluhova protiv Francuskinje Stelin Grosi, dok će Rastko Simić u finalu kategorije do 80 kilograma boksovati protiv Čirava Ašalajeva iz Rusije.

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Srbija je ukupno osvojila četiri medalje na šampionatu u Sofiji, s obzirom na to da je Milena Matović u kategoriji do 70 kilograma osvojila bronzu.

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Sara Ćirković

boks

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