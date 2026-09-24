Ćirkovićeva u finalu Evropskog prvenstva u Sofiji

Autor:ATV redakcija
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Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kilograma i braniće zlato osvojeno prije dvije godine u Beogradu.
Ona je u polufinalu savladala reprezentativku Rusije Anastasiju Kol odlukom sudija rezultatom 3:2 i tako osigurala najmanje srebrnu medalju.
Ćirkovićeva će se za drugo uzastopno zlato na Evropskom prvenstvu boriti protiv pobjednice drugog polufinala između Lenke Bernardove iz Češke i Piskle Kaivo Oje iz Finske, prenose beogradski mediji, prenosi Srna
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