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Sara Ćirković u polufinalu Evropskog prvenstva

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23.09.2026 14:40

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.
Foto: Srna

Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kilograma.

Ona je u četvrtfinalu savladala Turkinju Buse Naz Čakiroglu rezultatom 3:2.

Protivnica Ćirkovićeve u polufinalu biće Ruskinja Anastasija Kol, prenose beogradski mediji, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

boks

Sara Ćirković

Srbija

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

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