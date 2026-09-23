Sara Ćirković u polufinalu Evropskog prvenstva

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kilograma.
Ona je u četvrtfinalu savladala Turkinju Buse Naz Čakiroglu rezultatom 3:2.
Protivnica Ćirkovićeve u polufinalu biće Ruskinja Anastasija Kol, prenose beogradski mediji, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
2 d0
Republika Srpska
3 sedm0
Ostali sportovi
3 sedm0
Republika Srpska
4 sedm0
Ostali sportovi
3 h0
Ostali sportovi
4 h0
Ostali sportovi
19 h0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
53
16
52
16
50
16
50
16
45
Trenutno na programu