Sara Ćirković u polufinalu Evropskog prvenstva

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Foto: Srna

Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kilograma.

Ona je u četvrtfinalu savladala Turkinju Buse Naz Čakiroglu rezultatom 3:2. Protivnica Ćirkovićeve u polufinalu biće Ruskinja Anastasija Kol, prenose beogradski mediji, prenosi Srna.

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