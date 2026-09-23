Vanja Grbić hospitalizovan zbog srčanih problema

Vladimir Vanja Grbić se oglasio nakon intervencije i otkrio da je "infarkt zasad izbjegnut".

"Rutinski pregled na "Dedinju" kod doktora Bojića. Ustanovili su da mi, srčani Grbići, moramo ipak da se pazimo. Nakon koronografije, jedan stent i jedan balončić. Jedna koronarna arterija začepljenje 99% druga 70%. Infarkt je zasad izbegnut. To znači da ću još neko vrijeme moju Sari maltretirati, a "NEKOGA" nervirati svojim prisustvom. Hvala stručnoj ekipi i svima koji su mi pomogli da se najgore izbjegne. A sad opet na 101 .Ja ne znam drugačije. Idemo dalje. Prave bitke tek čekaju....PREDAJA JE GORA OD PORAZA", poručio je Grbić u objavi na društvenoj mreži Instagram.