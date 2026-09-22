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Rukometaši Sloge i Borca dobili rivale u drugom kolu Evropa kupa

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22.09.2026 21:33

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РК Борац
Foto: ATV

Rukometaše Borca žrijeb je spojio sa grčkim PAOK-om. Atraktivna ekipa, za svako poštovanje, poručuje trener Banjalučana Mirko Mikić, koji smatra da su mogli izvući i težeg protivnika.

Već sada ima neke informacije o PAOK-u, a do prve utakmice u Solunu, kaže, ima dovoljno vremena da se ekipa spremi do detalja.

Mikić se nada da će do prve evropske utakmice odigrati i nekoliko mečeva u domaćoj ligi, čiji se početak za sada još ne zna. U istom problemu su i rukometaši Sloge. Dobojlije očekuje gostovanje u Azerbejdžanu.

Trener Miljan Stanić ističe da im je u ovom trenutku protivnik nepoznanica, ali da je optimista po pitanju prolaska u narednu rundu.

Prve utakmice igraju se 17. i 18. Oktobra, dok je revanš planiran sedam dana kasnije.

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RK Borac

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