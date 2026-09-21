Plivačka senzacija 13-godišnja Ju Zidi osvojila zlato na 200 metara

Autor:ATV redakcija
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Trinaestogodišnja kineska plivačka senzacija Ju Zidi ponovo je zablistala na bazenu Azijskih igara, osvojivši zlatnu medalju u disciplini 200 metara mješovito, uz impresivno vrijeme od dva minuta i 6,10 sekundi.
Ju je ovim rezultatom u Tokijskom centru za vodene sportove oborila azijski rekord /dva minuta i 6,82 sekunde/ koji je držala drugoplasirana Ju Jiting i za svega četiri desetinke zaostala za svjetskim rekordom /dva minuta i 05,70 sekundi/ dvadesetogodišnje Kanađanke Samer Mekintoš.
"Veoma sam uzbuđena i srećna. Ovo je uspjeh koji pokazuje naporan rad našeg tima", rekla je Ju, koja je juče pobijedila u trci na 200 metara delfin stilom.
Ona je dodala da je zadovoljnija drugom zlatnom medaljom nego prvom.
Iako je još sa 13 godina postala najbrža takmičarka u Aziji u disciplini mješovitog plivanja, vrtoglavi uspon Juove podstiče pitanja o tome koliko će biti jaka na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.
To bi moglo da znači veliki okršaj u Los Anđelesu protiv Mekintošove, koja je na Igrama u Parizu osvojila zlato u obje discipline mješovitog plivanja – na 200 i 400 metara.
Ju je sa 12 godina postala najmlađi osvajač medalje na svjetskom prvenstvu, osvojivši bronzu u kineskoj štafeti "četiri puta 200 metara slobodnim stilom" u Singapuru, prenosi Srna.
Njen uspjeh na svjetskoj sceni u tako ranom uzrastu izazvao je zabrinutost stručnjaka za zaštitu djece, ali plivačica iz Hongkonga Šivon Hogi smatra da je Ju spremna za Olimpijske igre.
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