Evakuišu Tržni centar Delta u Banjaluci

U tržnom centru (TC) Delta u Banjaluci u toku je evakuacija, potvrdili su danas, u ponedjeljak, 21. septembra, radnici ovog TC.

"Navodno je riječ o požaru, ali nisam siguran. Samo su nam rekli da izađemo", rekao je jedan radnik.

Tačan razlog, evakuacije, međutim, za sada nije poznat. U ovim momentima i zaposleni i kupci izlaze ispred tržnog centra.

Iz policije su za "Nezavisne novine" potvrdili da im ovaj događaj nije prijavljen.

"Gledao sam neku odjeću i samo su mi radnice odjednom rekle da moram izaći. Napustio sam 'Deltu', a vidio sam da to rade i drugi ljudi", kaže ovaj Banjalučanin.