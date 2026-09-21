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Evakuišu Tržni centar Delta u Banjaluci

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21.09.2026 15:21

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Евакуишу Тржни центар Делта у Бањалуци
Foto: ATV

U tržnom centru (TC) Delta u Banjaluci u toku je evakuacija, potvrdili su danas, u ponedjeljak, 21. septembra, radnici ovog TC.

"Navodno je riječ o požaru, ali nisam siguran. Samo su nam rekli da izađemo", rekao je jedan radnik.

Tačan razlog, evakuacije, međutim, za sada nije poznat. U ovim momentima i zaposleni i kupci izlaze ispred tržnog centra.

Iz policije su za "Nezavisne novine" potvrdili da im ovaj događaj nije prijavljen.

"Gledao sam neku odjeću i samo su mi radnice odjednom rekle da moram izaći. Napustio sam 'Deltu', a vidio sam da to rade i drugi ljudi", kaže ovaj Banjalučanin.

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Tagovi :

Delta Banjaluka

evakuacija

požar

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