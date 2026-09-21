Merc: Težak udarac

Njemački kancelar Fridrih Merc rekao je da će održati svoju vladajuću koaliciju na okupu zarad "demokratske budućnosti" svoje zemlje, nakon ubjedljivih poraza njegove stranke na izborima u dvije savezne pokrajine!

"Odlučni smo da odgovorimo istorijskim izazovima sa kojima se naša zemlja suočava", rekao je Merc, misleći na koaliciju između njegove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i Socijaldemokratske partije (SPD).

Mercova pozicija našla se pod sve većim pritiskom nakon rezultata izbora u nedjelju. U sjeveroistočnoj saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, krajnje desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila je najviše glasova, dok CDU nije uspjela da dostigne ni izborni prag potreban za ulazak u pokrajinski parlament.

U međuvremenu, u Berlinu je CDU zauzela drugo mjesto, iza stranke Die Linke, koja pripada krajnjoj ljevici, dok je i AfD ostvarila značajan napredak, prenio je BBC.

Obraćajući se novinarima na konferenciji za medije u ponedjeljak, Merc je rezultat u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji opisao kao "težak udarac".

"Ovi izbori predstavljaju duboku prekretnicu. To je dramatičan rezultat bez presedana za CDU u Njemačkoj", rekao je on.

Međutim, odbacio je tvrdnju da su njegove niske ocjene popularnosti bile razlog izbornih poraza.

"Razlozi za ove izborne rezultate daleko nadilaze mene lično", insistirao je on.

Merc se nalazi pod sve većim pritiskom nakon višemjesečnih loših rezultata istraživanja javnog mnjenja, a pojavile su se i glasine da bi mogao biti zamjenjen usred mandata, u okviru takozvane zamjene kancelara.

Na pitanje ranije u ponedeljak koliko mu je još vremena ostalo na funkciji, kopredsjednica AfD Alis Vajdel rekla je za BBC: "Vrlo brzo će otići".

Dva pokrajinska izbora održana su u nedjelju, dvije nedjelje nakon što je CDU prepolovila svoj udeo u glasovima u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je AfD ostvarila veliku pobjedu.