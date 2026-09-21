Policajci koji su teško pretukli Srbina kod Zubinog Potoka vraćeni na posao

Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su pretukli i teško povrijedili Srbina Nenada Raškovića u selu Dren kod Zubinog Potoka vraćeni su danas na posao u policijsku stanicu u Sjevernoj Mitrovici.

Šef Jedinice za operativno planiranje i procjenu Erduan Baljići rekao je za Kosovo onlajn da im je istekla suspenzija koju je ranije donio policijski inspektorat takozvanog Kosova.

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Pripadnici takozvane kosovske policije pretukli su Raškovića 11. avgusta u njegovoj porodičnog kući, a zbog težine povreda prebačen je u Klinički centar Srbije u Beogradu na liječenje.

Policijski inspektorat u Prištini je nakon toga pokrenuo istragu i preporučio suspenziju dvojice pripadnika takozvane kosovske policije iz regionalne policijske direkcije u Sjevernoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično djelo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlaštenja.

(Srna)