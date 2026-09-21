Pali prevaranti: Fiktivnim fakturama pokupili milione

Pripadnici UKP-a i Poreske policije u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Novom Sadu uhapsili su M. N. (46) i A. M. (46) zbog sumnje da su preko fiktivnih faktura oprali čak 29 miliona dinara i oštetili budžet Srbije za 9 miliona dinara.

Zajedničkom i munjevitom akcijom Službe za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije i Sektora poreske policije, pod nadzorom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, razbijena je još jedna finansijska kriminalna grupa.

Lisice na ruke stavljene su M. N. (46) i A. M. (46) zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivična dela poreska prevara u vezi sa PDV-om, poreska utaja i pranje novca.

Istom krivičnom prijavom u redovnom postupku biće obuhvaćena još tri lica, dok policija intenzivno traga za dve osobe.

Sumnja se da su osumnjičeni od 20. decembra 2024. do 22. jula 2025. godine preko svojih privrednih društava ispostavljali fiktivne fakture firmi čija su odgovorna lica uhapšeni M. N. i A. M.

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Ukupan iznos ovih lažnih računa dostigao je astronomskih 29.000.000 dinara, koji su uredno plaćeni sa računa firme.

Nakon uplate po fiktivnim fakturama, novac je dalje prebacivan na lični račun N. K. (33), faktičkog vlasnika fiktivnih preduzeća. On je potom podizao gotovinu i na taj način izbegavao plaćanje poreza na dodatu vrednost i poreza na dobit.

Ovom razrađenom šemom pranja novca i izbegavanja poreskih obaveza, osumnjičeni su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist i oštetili budžet Republike Srbije za čak 9.000.000 dinara.

Uhapšenima M. N. i A. M. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Novom Sadu, prenosi Informer.