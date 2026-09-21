Logo

Pali prevaranti: Fiktivnim fakturama pokupili milione

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 17:14

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Pripadnici UKP-a i Poreske policije u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Novom Sadu uhapsili su M. N. (46) i A. M. (46) zbog sumnje da su preko fiktivnih faktura oprali čak 29 miliona dinara i oštetili budžet Srbije za 9 miliona dinara.

Zajedničkom i munjevitom akcijom Službe za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije i Sektora poreske policije, pod nadzorom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, razbijena je još jedna finansijska kriminalna grupa.

Lisice na ruke stavljene su M. N. (46) i A. M. (46) zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivična dela poreska prevara u vezi sa PDV-om, poreska utaja i pranje novca.

Istom krivičnom prijavom u redovnom postupku biće obuhvaćena još tri lica, dok policija intenzivno traga za dve osobe.

Sumnja se da su osumnjičeni od 20. decembra 2024. do 22. jula 2025. godine preko svojih privrednih društava ispostavljali fiktivne fakture firmi čija su odgovorna lica uhapšeni M. N. i A. M.

Полиција ФБиХ

Hronika

Hapšenje u BiH: Pronađena veća količina oružja

Ukupan iznos ovih lažnih računa dostigao je astronomskih 29.000.000 dinara, koji su uredno plaćeni sa računa firme.

Nakon uplate po fiktivnim fakturama, novac je dalje prebacivan na lični račun N. K. (33), faktičkog vlasnika fiktivnih preduzeća. On je potom podizao gotovinu i na taj način izbegavao plaćanje poreza na dodatu vrednost i poreza na dobit.

Ovom razrađenom šemom pranja novca i izbegavanja poreskih obaveza, osumnjičeni su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist i oštetili budžet Republike Srbije za čak 9.000.000 dinara.

Uhapšenima M. N. i A. M. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Novom Sadu, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

prevara

Crna hronika

Srbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Судија држи чекић у судници

Srbija

Maloljetnik zbog teškog ubistva osuđen na 9 godina zatvora

1 h

0
Полиција Србија

Srbija

Šestoro djece i majka povrijeđeni u teškoj nesreći koju je izazvao pijani otac

1 h

0
шака рука прсти песница

Srbija

Jezivo porodično nasilje: Muškarac davio suprugu i sna, prijetio im klanjem

1 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Srbija

Osumnjičenom za ubistvo majke u Novom Sadu određen pritvor

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

"Plašim se za njenu bezbjednost": Atina u suzama, Jelena otkrila šta je zadesilo njenu ćerku

17

37

Muškarac (30) prešao preko duple pune linije i zabio se u automobil: Preminuo na licu mjesta

17

32

Upućen prijedlog: Zabrana društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina

17

28

Amir Pašić Faćo pušten na slobodu nakon predloženih mjera zabrane

17

22

Minić: SNSD ima dokazane kandidate

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima