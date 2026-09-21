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Osumnjičenom za ubistvo majke u Novom Sadu određen pritvor

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21.09.2026 15:19

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana osumnjičenom za teško ubistvo, koje se dogodilo u noći između petka i subote.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo, za A. B. određen pritvor do 30 dana, saopšteno je iz Višeg suda u Novom Sadu.

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A. B. se sumnjiči da je u noći između petka i subote, u stanu u Ulici Alekse Šantića na Grbavici, nožem usmrtio svoju majku Lj. B. (57).

Pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju na mogućnost da bi osumnjičeni mogao da ometa postupak uticanjem na svjedoke, kao i zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično djelo.

Takođe, pritvor je određen zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

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Protiv rješenja o pritvoru dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Novom Sadu.

(RTS)

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Novi Sad

Pritvor

Policija

Ubistvo

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