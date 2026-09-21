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Venecija razmatra povećanje turističke ulaznice, evo za koliko

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21.09.2026 14:52

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Венеција, једна од најљепших туристичких локација у Италији
Foto: Pexel/ Vladimir Srajber

Venecija razmatra proširenje naplate turističke takse, njenu primjenu tokom dužeg perioda u godini i povećanje dnevne naknade na čak 30 evra, izjavio je opštinski savjetnik za budžet i poresku politiku Mikele Zuin.

Prema njegovim riječima, sadašnja naknada od pet do 10 evra je preniska da bi se grad zaštitio od prekomjernog turizma, ali je naveo da će o novoj cijeni za sljedeću godinu morati da se razgovara i postigne dogovor sa Vladom Italije.

"Sadašnja naknada od pet do 10 evra pristupačna je praktično svima. Rizik je da ta mjera više nema odvraćajući efekat koji bi trebalo da ima", rekao je Zuin za sedmično izdanje regionalnog lista "Gazetino".

On je naveo da se čak govori o povećanju na 50 evra, ali da smatra da bi se vlasti mogle odlučiti za maksimalnu naknadu od 30 evra.

Turistička taksa, koja se odnosi samo na posjetioce koji dolaze na jedan dan, uvedena je 2024. godine i prva je takve vrste u svijetu.

Posjetioci koji je plate unaprijed mogu dobiti nižu cijenu, a postoji i nekoliko izuzetaka od plaćanja naknade, uključujući djecu mlađu od 14 godina, prenosi Srna.

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Tagovi :

Venecija

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ulaznice

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