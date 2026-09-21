Vandalizam kod Travnika: Srušeno 11 spomenika na pravoslavnom groblju

Autor:ATV redakcija
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Jedanaest spomenika porušeno je na srpskom groblju u mjestu Trnovac kod Travnika i oštećena je kapela, saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH i zatražio hapšenje odgovornih.
Iz Odbora su naveli da od MUP-a Srednjobosanskog kantona traže hitno hapšenje počinilaca.
Napomenuto je da MUP još nije rasvijetlio ko je u maju ove godine pucao na krst u selu Zaselje pored Travnika.
U selu Trnovac je prema popisu stanovništva 1991. godine živjelo 92 Srba, drugih naroda nije bilo.
Tokom rata ovo mjesto kontrolisao je Sedmi korpus tzv. Armije BiH. Muslimanska snage ubile su pet srpskih civila na području ovog i okolnih sela, piše Srna.
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