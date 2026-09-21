Horor na poznatoj plaži u Grčkoj: Predator viđen samo par dana nakon napada

Nova pojava divlje životinje zabilježena je u Neos Marmarasu, svega nekoliko dana nakon dva prethodna napada u tom mjestu.

Žena koja radi u Neos Marmarasu našla se u nedjelju oko dva sata posle ponoći gotovo licem u lice sa divljom životinjom na plaži, na istočnoj strani naselja, u blizini fudbalskog igrališta.

Životinja nije reagovala agresivno i udaljila se.

Na snimku životinja po izgledu više podseća na zlatnog šakala, ali na osnovu video-materijala nije moguće pouzdano utvrditi da li je riječ o šakalu ili vuku.

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Novo pojavljivanje privuklo je pažnju jer dolazi samo nekoliko dana nakon dva napada u Neos Marmarasu.

Za sada nije poznato da li je životinja snimljena u nedelju ista ona koja je učestvovala u prethodnim napadima. Novi snimak ipak pokazuje da se divlja životinja i dalje kreće tokom noći u blizini plaža Neos Marmarasa.

Iako je sada mnogo manje turista u Neos Marmarasu, savetuje se oprez tokom noći i ranih jutarnjih sati, posebno na osamljenim delovima plaže. Ne prilazite divljim životinjama, ne fotografišite ih i ne ostavljajte smeće van kontejnera, prenosi Telegraf.rs.