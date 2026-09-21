Ko je Suzi Vajls? Najbliži Trampov savjetnik sa Željkom Cvijanović

"Zadovoljstvo je bilo razgovarati danas u Bijeloj kući sa Suzi Vajls, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD Donalda Trampa, o situaciji u BiH i regiji", poručila je Cvijanović i poručila da se raduje nastavku saradnje.

Ko je Suzi Vajls?

Suzi Vajls važi za jednu od najvažnijih osoba u političkom okruženju Donalda Trampa, a Asošiejted pres opisuje je kao njegovog najbližeg savjetnika. Njen uticaj ne proizlazi samo iz funkcije šefa kabineta Bijele kuće, već i iz dugogodišnjeg povjerenja koje je izgradila sa Trampom. Bila je jedna od ključnih ličnosti njegove predsjedničke kampanje 2024. godine, a nakon pobjede upravo je nju izabrao da upravlja radom svog najužeg tima.

Donald Tramp Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Funkcija koju obavlja stavlja Vajlsovu praktično u centar Trampove administracije. Šef kabineta kontroliše pristup predsjedniku, koordiniše rad visokih zvaničnika i učestvuje u određivanju prioriteta Bijele kuće, zbog čega se ta pozicija tradicionalno smatra jednom od najmoćnijih u američkoj izvršnoj vlasti. Kod Trampa je njena uloga posebno značajna jer je godinama dio njegovog političkog kruga i dobro poznaje način na koji donosi odluke.

Stiv Vitkof i Suzi Vajls Tanjug/AP/Alex Brandon

Vajlsova je stekla reputaciju osobe koja pokušava da uvede red i disciplinu u Trampovo političko okruženje, koje je tokom njegovog prvog mandata bilo obilježeno čestim kadrovskim promjenama i sukobima među saradnicima. Za razliku od brojnih Trampovih savjetnika koji su izgradili sopstveni javni profil, ona rijetko istupa u medijima i uglavnom radi iza scene. Upravo zbog takvog stila rada i bliskosti sa predsjednikom smatra se jednom od osoba koje imaju najdirektniji pristup Trampu i značajan uticaj na funkcionisanje njegove administracije.

Vajlsova je rođena 1957. godine, a odrasla je u Nju Džerziju. Kćerka je poznatog bivšeg igrača američkog fudbala i sportskog komentatora Peta Samerala. Diplomirala je na Univerzitetu Merilend, a političku karijeru započela je još krajem sedamdesetih godina, radeći za republikanskog kongresmena Džeka Kempa. Ubrzo je postala dio predsjedničke kampanje Ronalda Regana, gdje je bila zadužena za organizaciju njegovog rasporeda.

Suzi Vajls Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Najveći dio karijere izgradila je na Floridi, gdje je decenijama radila kao politički savjetnik i organizator republikanskih kampanja. Bila je šef kabineta gradonačelnika Džeksonvila Džona Dilejnija, a 2010. godine vodila je uspješnu kampanju Rika Skota za guvernera Floride. Kasnije je učestvovala i u kampanji Rona Desantisa, ali su se njihovi odnosi pogoršali, nakon čega je Vajlsova postala jedan od važnih Trampovih političkih operativaca.

Sa Trampom je sarađivala još tokom njegove prve predsjedničke kampanje 2016. godine, kada je rukovodila njegovom operacijom na Floridi. Kasnije je postala jedan od ključnih ljudi u njegovom političkom krugu, a zajedno sa Krisom Lasivitom vodila je kampanju za predsjedničke izbore 2024. godine. Vajlsovoj se pripisuje veliki dio zasluga za disciplinovaniju organizaciju Trampove kampanje i njegovu pobjedu. Poznata je po tome što izbjegava medijsku pažnju i uglavnom djeluje iza scene, zbog čega je Tramp nazivao i „ledenom djevom“, piše Rojters.